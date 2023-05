Carrefour installe un kiosque à recyclage sur le parking du centre commercial Grenoux à Laval

Depuis la fin du mois de mars, Carrefour a installé un kiosque à recyclage sur le parking du centre commercial Grenoux à Laval. L'idée est de trier des produits habituellement jetés en déchetterie ou dans les ordures ménagères comme les jeux en plastique cassés, les stylos, les collants ou les poêles*.*

"La petite nouveauté, c'est que, en échange de votre dépôt, vous pouvez obtenir un bon d'achat en échange pour récompenser le geste de tri", explique Pauline Guillaume, qui porte le projet et travaille à la direction responsabilité sociétale des entreprises de Carrefour.

L'enseigne de supermarchés a noué des partenariats avec Tefal, Hasbro, Bic Philips et Dim pour pouvoir donner des bons de réduction. "Concrètement, vous venez devant le kiosque, vous scannez un QR code, vous pouvez prendre une photo de votre produit usagé et le déposer dans le kiosque, ça permet de comptabiliser les produits que vous aurez déposés et de vous débloquer un bon d'achat."

Pour pouvoir bénéficier de la récompense, il faut tout de même créer un compte en ligne et avoir une carte de fidélité Carrefour. Un minimum d'achat peut être demandé. Sur le parking du centre commercial Grenoux, les clients semblent intéressés comme Séverine : "Je pense que je serai amené à le faire. Surtout que le recyclage, c'est important pour notre planète. C'est très bien, même pour le pouvoir d'achat, surtout en ce moment. C'est une belle initiative."

Laval fait partie des six premières villes sélectionnées par Carrefour pour ce projet. Certains produits collectés pourront servir à fabriquer du mobilier urbain ou des arrosoirs. D'autres kiosques à recyclage pourraient être installés dans un an ailleurs en France en cas de bilan positif.