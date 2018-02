Document exclusif de notre confrère du Midi Libre qui s'est procuré la liste précise des 273 magasins Carrefour (ex-Dia) menacés de fermeture en France. Et l'Auvergne n'est pas épargnée. Quatre magasins sont menacés dans le Puy-de-Dôme et deux dans l'Allier.

Auvergne, France

Six anciens magasins Dia tombés dans le giron du groupe Carrefour devraient fermer dans notre région. Les quatre magasins puydômois sont ceux de Clermont-Ferrand (situé boulevard Maurice Pourchon), mais aussi de Riom, Lempdes et Romagnat. Toujours selon le document en possession de Midi Libre, deux autres magasins sont dans le collimateur du groupe dans l'Allier. Celui de Moulins situé à côté de la gare et de Saint-Pourçain-sur-Sioule.

La semaine dernière, la direction de Carrefour avait annoncé la suppression de 2.400 postes dans les sièges du groupe, via un plan de départs volontaires. Mais aussi la cession ou la fermeture de 273 ex-magasins Dia sans préciser lesquels. Selon France Info, 79 d'entre eux pourraient passer en location gérance franchise en France. Aucun hypermarché n'est concerné, ce sont les enseignes Carrefour City, Carrefour Contact et Carrefour Contact Marché qui sont visées.