La DGCCRF (direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes) a annoncé hier lundi avoir sanctionné Carrefour, Système U et Intermarché pour n'avoir pas respecté les règles de la loi Egalim. Les amendes dépassent les quatre millions d'euros.

Négociations commerciales : Carrefour, Système U et Intermarché condamnés pour non respect de la loi Egalim

C'est la première fois que des entreprises sont sanctionnées par la DGCCRF au titre de cette loi Egalim votée en novembre 2018. Carrefour devra verser presque 3 millions d'euros d'amende, Système U 1,4 million d'euros et Intermarché 211 000 euros.

La Direction de la consommation et de la répression des fraudes a imposé ces amendes parce que les trois groupes n'ont pas respecté l'an dernier la date butoir pour signer les conventions annuelles qui les lient à leurs fournisseurs. Les négociations commerciales entre les distributeurs et leurs fournisseurs, industries agroalimentaires et agriculteurs, se déroulent entre novembre et février. Elles servent à fixer les prix des produits qui sont mis en rayon pour l'année.

Pour la DGCCRF, le fait de ne pas avoir signé à temps a renforcé la position des distributeurs face aux industriels de l'agroalimentaire et aux agriculteurs. Qui du coup ont pu être obligés d'accepter des prix plus bas.

L'an dernier, la DGCCRF a effectué 5 500 contrôles pour vérifier l'application de la loi Egalim, qui encadre les négociations commerciales mais aussi les promotions.