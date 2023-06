Carrefour va supprimer 979 postes dans ses sièges en France : quel impact à Mondeville ?

Une réunion d'information des représentants des personnels s'est tenue ce lundi, avec un seul chiffre confirmé pour l'heure : celui de 979 départs volontaires à répartir entre les différents sièges du groupe. Ce plan ne concerne pas les magasins et les entrepôts mais seulement les sièges nationaux basés à Massy et Evry dans l'Essonne, à Mondeville ainsi que les sièges régionaux. Les départements finances et immobiliers sont touchés par ces mesures, des départements représentés chez nous. Une question demeure : à quel niveau le site normand qui compte 600 salariés va-t-il être touché ? C'est encore un peu tôt pour le dire. Une première estimation laisse entrevoir que 340 à 400 salariés présents à Mondeville pourraient être concernés par la mise en place de ce dispositif. Des réunions débutent ce mardi et jusqu'à vendredi pour connaître l'impact site par site.

ⓘ Publicité

Le siège de Carrefour situé à Mondeville, à proximité de Mondeville 2 et du périphérique caennais © Radio France - Philippe Thomas

Le plan de départs volontaires va s'étaler de septembre 2023 à avril 2024

A la question : "qui pourrait être intéressé par ce plan de départs volontaires ?", Bruno Moutry, délégué CFDT à Mondeville, répond ceci : "c'est très disparate en termes de réactions, autant sur la région parisienne, les gens attendent le plan parce qu'ils souhaitent partir autant à Mondeville, c'est un peu différent. Il y a quand même un ras le bol généralisé de travailler dans les sièges parce que, depuis des années, les conditions de travail se dégradent, mais en parallèle, il y a ce sentiment de ne pas pouvoir retrouver un emploi aussi facilement. On sait très bien que c'est plus compliqué dans une région comme la nôtre de trouver du travail que sur la région parisienne."

Les salariés vont avoir l'été, au moins, pour réfléchir : le plan de départ va débuter en septembre et ne prendra fin qu'en avril 2024. Carrefour en 2022 a réalisé un chiffre d'affaire en hausse de 16%, à 90,8 milliards d'euros et un bénéfice net de 1,35 milliard d'euros, soit 26% de plus en un an.