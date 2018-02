Selon franceinfo, qui a eu accès, ce vendredi, au projet confidentiel du PDG de Carrefour, les régions les plus ciblées par ces 273 suppressions sont l'Occitanie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la région PACA et l'Auvergne-Rhône-Alpes.

La liste est confidentielle, mais franceinfo a pu la consulter, ce vendredi. Le PDG de Carrefour a annoncé 2400 suppressions de postes et la cession de 273 magasins. Sur ces 273 magasins menacés de fermeture, 79 pourraient passer en location gérance franchise. Le quotidien Le Midi libre, qui a également eu accès à la liste, a réalisé une carte.

Dans cette longue liste, sont particulièrement ciblés des magasins en Occitanie, en Île-de-France, dans les Hauts-de-France (dont une vingtaine en Picardie), en région PACA (dont une dizaine en Drôme-Ardèche, et six en Vaucluse) et en Auvergne-Rhône-Alpes (dont neuf en Pays de Savoie, six en Auvergne, sept en Isère). Aucun hypermarché n'est concerné, ce sont les enseignes Carrefour City, Carrefour Contact et Carrefour Contact Marché qui sont visées.