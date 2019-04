CARTE – Baisse du chômage : la Manche tire la Normandie vers le haut

Manche, France

Au quatrième trimestre 2018, le taux de chômage en Normandie s’établit à 8,7%. C’est le meilleur résultat depuis dix ans, indique l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans son dernier bilan dévoilé ce jeudi.

En y regardant de plus près, tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne. La Manche, toutes zones d’emploi confondues, continue de tirer la Normandie vers le haut en s’adjugeant quasiment tous les meilleurs scores de la région.

CARTE - Taux de chômage par zone d’emploi (en %)

L’Est de la Normandie enregistre les plus forts taux de chômage de la région (11,2% sur la zone du Havre ; 9,4% sur la zone de Rouen). A l’opposée, la zone d’Avranches se rapproche du plein emploi avec un taux de chômage de 5,9% au 4e trimestre 2018. Dans la Manche, le plus fort taux de chômage est enregistré sur la zone d’emploi de Granville (7,7%)… tout en étant l’un des plus faibles de Normandie !

Sur un an, le bassin d’emploi de Cherbourg-en-Cotentin enregistre la plus forte baisse du taux de chômage de la région (-0,5 point), devant Coutances (-0,3 point). Le chômage diminue aussi sur les zones de Granvilleet Saint-Lô (-0,1 point). Le taux de chômage reste stable sur un an dans le bassin d’Avranches.