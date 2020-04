CARTE - Coronavirus : les points de retrait et les livraisons à domicile de produits alimentaires à Nantes

Avec le confinement qui a entraîné la fermeture de plusieurs marchés, producteurs et commerçants se sont organisés, ces derniers jours, pour mettre en place des circuits de livraison à Nantes. Trois points de retrait d'aliments viennent également de voir le jour en lieu et place des marchés.

Petit à petit, producteurs et commerçants s'organisent pour continuer à vendre leurs produits alimentaires, à Nantes. Si la préfecture de Loire-Atlantique a autorisé 47 marchés* à rouvrir, ce jeudi, ceux de la cité des Ducs restent pour le moment fermés, histoire d'éviter au maximum le risque de contamination des clients dans ces lieux exigus. Face à ce constat, certains ont décidé de mettre en place des "drives" et d'autres de créer des circuits de livraison à domicile.

Les marchés de Talensac, Doulon et Saint-Joseph de Porterie lancent leur "drive"

"Dans cette période, le maintien de l'approvisionnement alimentaire au plus près de chacun est fondamental", a expliqué la maire de Nantes, Johanna Rolland qui a décidé d'étendre la garde d'enfants aux salariés des commerces alimentaires. En parallèle, de nombreux marchants et producteurs réfléchissent au meilleur moyen de continuer à vendre leurs aliments et ainsi faire tourner leur entreprise.

Ces derniers jours, les commerçants du marché de Talensac ont créé un point de retrait d'aliments. En quelques clics et un coup de fil, il est donc désormais possible de passer une commande sur le site du marché. Le retrait des produits se fait quelques heures après, au pire le lendemain, sur rendez-vous pour éviter les regroupements de personnes.

Intéressés par cette idée, les marchés de Doulon et Saint-Joseph de Porterie viennent également de mettre en place leurs "drives". Les clients intéressés n'ont qu'à se rendre sur la page Facebook "Les fromages de Damien, Mélanie et Maël", qui centralise toutes les commandes des commerçants pour faire le plein de nourriture. Quant aux habitants de la Métropole qui veulent connaitre les commerces ouverts en ce moment et ceux qui livrent à domicile, une carte interactive et actualisée quotidiennement a été créée pour leur faciliter la vie.

*Ancenis-Saint-Géréon, Abbaretz, Assérac, Avessac, Blain, Bouvron, Campbon, Carquefou, Casson, Clisson, Couëron, Derval, Gétigné, Grandchamp-des-Fontaines, Guémené-Penfao, Guérande, Haute-Goulaine, Herbignac, Héric, La Baule-Escoublac, La Chapelle-Launay, La Chapelle-sur-Erdre, La Chevrolière, La Turballe, Le Cellier, Le Croisic, Le Loroux-Bottereau, Le Pellerin, Le Pouliguen, Les Sorinières, Le Temple-de-Bretagne, Machecoul, Montoir-de-Bretagne, Nort-sur-Erdre, Nozay, Orvault, Paimboeuf, Piriac, Plessé, Pontchâteau, Pont-Saint-Martin, Pornichet, Pouillé-les-Côteaux, Rezé, Riaillé, Saffré, Saint-André-des-Eaux, Saint-Brevin-les-Pins, Saint-Etienne-de-Montluc, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Joachim, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Léger-les-Vignes, Sainte-Luce-sur-Loire, Saint-Lyphard, Saint-Mars-du-Coutais, Saint-Mars-du-Désert, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Même-le-Tenu, Saint-Molf, Saint-Nazaire, Sainte-Pazanne, Saint-Père-en-Retz, Séverac, Sucé-sur-Erdre, Treillières, Vay, Vieillevigne.