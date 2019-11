CARTE - France Bleu pose 44 regards sur une année de gilets jaunes

C’est une carte de France inédite que France Bleu vous propose. Il y a un an, le 17 novembre 2018, débutait le mouvement des "gilets jaunes" sur fond de contestation sociale. Au cœur des revendications : le prix des carburants et le pouvoir d’achat. Partout en France, des gilets jaunes prenaient possession de ronds-points, qui deviendront des lieux de ralliement de la contestation. Un an plus tard, le mouvement a très largement fléchi mais existe toujours.

Dans chacune des 44 stations du réseau France Bleu, cette mobilisation a été couverte au plus près, depuis le premier jour, par les journalistes locaux. Un an après, chaque station France Bleu a posé son propre regard sur ce mouvement : lieux symboliques de la contestation, dates qui ont marqué un tournant, personnalités qui ont émergé et qui ont fait parler, etc.

Les 44 radios locales du réseau France Bleu © Radio France - France Bleu

1. FRANCE BLEU ALSACE : après l’attentat de Strasbourg, certains gilets jaunes versent dans la théorie du complot

2. FRANCE BLEU ARMORIQUE : Jacline Mouraud, l'égérie bretonne du mouvement

3. FRANCE BLEU AUXERRE : le 17 novembre 2018, une mobilisation quasi inédite dans l'Yonne

4. FRANCE BLEU AZUR : à Nice, l’affaire Geneviève Legay, tournant du mouvement

5. FRANCE BLEU BEARN : à Pau, quand les policiers ont enlevé leurs casques face aux manifestants

6. FRANCE BLEU BELFORT-MONTBELIARD : le péage de Fontaine, près de Belfort, LE lieu de la contestation

7. FRANCE BLEU BERRY : à Châteauroux, le retour houleux du médiatique Jean-François Barnaba

8. FRANCE BLEU BESANCON : à Besançon, des manifestants privés de débat national

9. FRANCE BLEU BOURGOGNE : à Dijon, la place de la République, symbole de la contestation

10. FRANCE BLEU BREIZH IZEL : Thibaut de Pont-l'Abbé, à l'origine du mouvement

11. FRANCE BLEU CHAMPAGNE-ARDENNE : à Reims, les violences des "black blocs" le 18 mai

12. FRANCE BLEU COTENTIN : à Cherbourg, une haie d'honneur de manifestants pour les CRS

13. FRANCE BLEU CREUSE : à Guéret, un rond-point transformé en village

14. FRANCE BLEU DROME ARDECHE : au Pouzin, le traumatisme des violences du 1er décembre

15. FRANCE BLEU GARD LOZERE : à Bellegarde, une cabane, symbole inattendu de la contestation dans le Gard

16. FRANCE BLEU GASCOGNE : Aire-sur l'Adour, point de départ de la mobilisation dans les Landes

17. FRANCE BLEU GIRONDE : à Bordeaux, les commerçants premières victimes des violences

18. FRANCE BLEU HERAULT : à Bessan, le péage, symbole inattendu de la contestation dans l’Hérault

19. FRANCE BLEU ISERE : à Grenoble, les gilets jaunes solidaires de France Bleu Isère après l'incendie

20. FRANCE BLEU LA ROCHELLE : Diconche à Saintes, le rond-point des irréductibles

21. FRANCE BLEU LIMOUSIN : à Limoges, la zone du Family Village, symbole inattendu de la contestation

22. FRANCE BLEU LOIRE OCEAN : Donges et son jardin partagé

23. FRANCE BLEU LORRAINE NORD : en Moselle, la contestation se poursuit

24. FRANCE BLEU MAINE : devant l'usine sarthoise de lacrymos, une mobilisation symbolique

25. FRANCE BLEU MAYENNE : le 17 novembre, seul samedi de tension en Mayenne

26. FRANCE BLEU NORD : un mouvement resté sans leader dans le Nord-Pas-de-Calais

27. FRANCE BLEU NORMANDIE (CAEN) : le péage de Dozulé, premier point noir dans le Calvados

28. FRANCE BLEU NORMANDIE (ROUEN) : à Rouen, le rond-point des Vaches, symbole de la contestation

29. FRANCE BLEU OCCITANIE : des scènes d’émeutes le 8 décembre 2018 à Toulouse

30. FRANCE BLEU ORLEANS : au rond-point Cacahuète de Montargis, Jérôme Torterat reste mobilisé

31. FRANCE BLEU PARIS : à Paris, l’Arc de Triomphe saccagé, symbole marquant de la contestation

32. FRANCE BLEU PAYS BASQUE : le soutien des Bayonnais à l’étudiant amputé après une manifestation à Bordeaux

33. FRANCE BLEU PAYS D’AUVERGNE : le 23 février, le jour où tout a dégénéré à Clermont-Ferrand

34. FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE : en Haute-Savoie, ils valsent sur Edith Piaf avant d’être expulsés de leur rond-point

35. FRANCE BLEU PERIGORD : un QG décoré par une centaine de graffeurs à Trélissac, en Dordogne

36. FRANCE BLEU PICARDIE : à Amiens les "black blocs" ont laissé des traces

37. FRANCE BLEU POITOU : elles "tiennent" toujours le rond-point de la Main Jaune à Châtellerault

38. FRANCE BLEU PROVENCE : à Bandol, un péage et un rond-point symboles de la mobilisation

39. FRANCE BLEU RCFM : à Ajaccio, le dépôt pétrolier du Vazziu, symbole de la contestation

40. FRANCE BLEU ROUSSILLON : à Perpignan, le rond-point du cadran solaire au cœur de la contestation

41. FRANCE BLEU SAINT-ETIENNE LOIRE : au Puy-en-Velay, le symbole de l’Etat pris pour cible

42. FRANCE BLEU SUD LORRAINE : à Nancy, le 18 mai, le gilet jaune remplace le drapeau européen

43. FRANCE BLEU TOURAINE : à Tours, un acte III particulièrement violent avec des scènes de guérilla urbaine

44. FRANCE BLEU VAUCLUSE : Avignon en état de siège le 30 mars 2019