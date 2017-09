Grève des routiers : blocages, opérations escargot, pénurie de carburant... à quoi faut-il s'attendre ce lundi ?

Les routiers de la CGT et de FO sont en grève reconductible dès ce lundi pour dénoncer la nouvelle réforme du Code du travail. Ils annoncent des "actions fortes et visibles", et menacent de bloquer les dépôts de carburant. Mais il y a peu de risques de manquer d'essence.

"Il faut qu'on soit entendu, enfin, qu'ils arrêtent d'être sourds, ce sera un gros, gros mouvement", promet depuis Nice le responsable FO-Transports des Alpes-Maritimes, Michel Dey.

Les routiers de la CGT et de FO, déçus d‘une rencontre avec le gouvernement mercredi au sujet de la réforme du Code du travail, ont invité les Français à faire le plein le plus vite possible avant cette nouvelle “mobilisation massive” . Ils préviennent : les dépôts de carburant risquent d’être bloqués.

Les organisateurs promettent de multiplier blocages et rassemblements sur des lieux stratégiques, notamment autour des bases logistiques et dépôts de carburants, déjà ciblés avant l'Euro-2016 ou en mai dernier.

Les perturbations prévues près de chez vous

Dès 5h du matin ce lundi, des blocages, des barrages filtrants et des opérations escargot sont à prévoir sur les routes près de chez vous et où se trouvent des raffineries. Difficile de savoir précisément à quels endroits car il faut garder l'effet de surprise pour les syndicats.

En Normandie, à Caen notamment, la circulation pourrait être compliquée sur le périphérique-sud mais aussi à Rouen et au Havre.

En Bretagne, le dépôt pétrolier de Rennes pourrait être bloqué.

Dans les Pays de la Loire, le port de Saint-Nazaire pourrait être concerné avec la raffinerie de Donges-Montoir sans oublier Nantes.

En Nouvelle Aquitaine, des barrages filtrants sont prévus devant les deux dépôts pétroliers de La Rochelle.

Les Hauts de France ne devraient pas non plus échapper aux perturbations avec une opération escargot entre Boulogne-sur-Mer et Le Touquet-Paris-Plage où le président de la République Emmanuel Macron possède une maison.

Des actions pourrait aussi avoir lieu à Marseille, Montpelllier ou encore Chambéry.

La réforme du Code du travail est "une bombe sociale"

Les routiers dénonce une réforme qui, selon eux, vient amoindrir les droits des salariés et touche particulièrement le secteur des transports. Le secteur est caractérisé par un grand nombre de petites entreprises.

Le gouvernement ne leur aurait pas donné de garantie concernant un amendement signé avec le gouvernement précédent au sujet des congés de fin d‘activité (CFA), dispositif permettant aux routiers d‘une ancienneté suffisante de partir à la retraite à 57 ans en touchant 75% de leur salaire brut. Ce dossier avait été décrit comme une "bombe sociale" par la CGT.

Jean-Claude Vezole, trésorier du syndicat départemental de la CGT Routiers de Côte-d'Or explique les conséquences de cette réforme pour la profession : "Avec ces ordonnances, les patrons vont avoir tout le loisir de faire rouler toujours plus leurs chauffeurs. Les heures vont exploser forcément, les coupures ne seront plus respectées".

Les cinq ordonnances réformant le Code du Travail ont été publiées samedi au Journal officiel, une journée après leur signature par le président de la République.

Le gouvernement anticipe le blocage des dépôts de carburant

Pour éviter une pénurie de carburant à la pompe dès lundi, un arrêté permettant aux transporteurs d'hydrocarbures de déroger temporairement aux règles en matière de temps de conduite et de repos a été pris par le gouvernement. Le décret signé vendredi, est paru ce samedi au Journal Officiel.

Des stocks dans les réserves stratégiques

Les routiers prévoient de cibler en priorité les sites de dépôt de carburant, les péages et les centres de distribution. En France, il existe huit raffineries (au 1er janvier 2017) et 10 765 pompes à essence.

Si ces points de vente devaient être à sec, la France dispose de réserves stratégiques dans lesquelles elle pourrait puiser. Inutile donc de se ruer dans les stations services pour faire le plein.

Ce système de stockage a été instauré pour la première fois en 1925. Après la Première guerre mondiale, la France avait pris conscience de l'importance d'avoir des stocks d'essence pour répondre aux besoins de carburant.

Depuis 1988, la gestion de ces réserves de carburant est gérée par la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (Sagess) qui dispose d'environ de 13,7 millions de tonnes de stocks.

Les sites de stockage sont au nombre de 93 répartis dans sept zones en France, mais les lieux ne sont pas connus de manière précise. L'idée c'est de conserver au minimum 10 jours de consommation pour l'essence et quinze pour le gazoil et le fioul domestique dans chacune de ces zones.