CARTE - Grogne des étudiants : plusieurs universités bloquées, occupées ou sous tension

Par Germain Arrigoni, France Bleu Auxerre, France Bleu Bourgogne et France Bleu

Incidents et blocages se multiplient au sein des universités et ont pris de l'ampleur après la violente agression contre des étudiants à Montpellier alors que les examens approchent et que la délicate réforme de l'enseignement supérieur commence à s'appliquer.