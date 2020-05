CARTE INTERACTIVE - Artisans en activité ! faites-le savoir !

En partenariat avec le réseau des Chambres des Métiers et de l’Artisanat (CMA), les radios France Bleu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se mobilisent, pour répertorier et vous aider à trouver les artisans en actifs durant cette période de déconfinement.

Vous êtes artisan ? Inscrivez-vous sur la carte !

Pour figurer sur la carte de la région, inscrivez-vous dès maintenant, participez à cette démarche en remplissant le questionnaire d'inscription.

Les Chambres des Métiers et de l’Artisanat de la région publient cette carte interactive réunissant tous les artisans en activité afin de mettre à disposition des ménages les contacts des artisans à proximité de leur domicile.

Les artisans respectant les mesures de sécurité et les gestes barrières peuvent s’inscrire en renseignant leurs coordonnées et peuvent ainsi apparaître sur la carte. Cela permet de donner plus de visibilité aux artisans locaux et de relancer leur activité après ces deux mois de confinement.

Vous cherchez un artisan près de chez vous ?

Vous recherchez un garagiste ouvert, un fleuriste qui assure la livraison à domicile, un boucher ou peut-être un électricien ?

Retrouvez la carte interactive de celles et ceux qui, près de chez vous, ont repris leur activité.

Les artisans référencés dans cette carte respectent les mesures de sécurité et les gestes barrières.