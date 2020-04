CARTE INTERACTIVE - Les marchés en Isère, leur adaptation pendant la crise du Coronavirus

Votre marché ne se tient peut-être plus, ou alors il a été déplacé, ou au contraire il a lieu plusieurs fois par semaine, mais avec moins de marchands : on fait le point dans notre département . Et n'hésitez pas à nous transmettre les infos de chez vous si vous ne les voyez pas sur la carte.