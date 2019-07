CARTE - Où se rafraîchir à Avignon ?

Les fortes chaleurs se poursuivent en Vaucluse et à Avignon. Pour permettre aux habitants et aux visiteurs de se rafraîchir, la mairie publie une carte des points d'eau potable. Les passants aimeraient en voir encore plus.

Avignon, France

"À la claire fontaine, m'en allant promener" : on connaît la chanson et en plein épisode de canicule, on en est tous à rechercher le moindre point d'eau potable. Sur demande de la préfecture, la mairie en a publié une carte des points, intramuros et extramuros. Il en existe 27. Nous avons vérifié tous les points situés dans les remparts, du côté de la préfecture et sur l'île de la Barthelasse : douze fonctionnent correctement sur les treize recensés. La carte est donc plutôt d'actualité.

Carte des points d'eau à Avignon - Mairie d'Avignon

D'après le préfet de Vaucluse, le nombre de fontaines par habitants est plus élevé à Avignon que dans d'autres villes de même taille. Cependant, il existe des disparités selon les quartiers. La plupart sont situées dans les remparts ou quartier du Pont des Deux Eaux. Deux petits points d'eau seulement hydratent les habitants entre les remparts et la rocade, deux autres à Montfavet et un seul sur la Barthelasse.

La fontaine du jardin des Carmes, intramuros, à Avignon © Radio France - Camille Labrousse

Mais il existe d'autres fontaines, pour se baigner, pas pour boire, comme les bassins du square Agricole Perdiguier, ceux en face de la Cité administrative ou les jets d'eau du Verger Urbain V, que les enfants adorent. D'autres ne sont pas recensées parce qu'elles ne fonctionnent pas pour le moment, comme la grande fontaine de la place des Corps Saints.

D'après les Avignonnais et les visiteurs, il en faudrait encore plus, notamment sur la place Carnot, toute neuve, mais pauvre en ombre et dépourvue de point d'eau.