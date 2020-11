Carte : où seront les bénévoles pour la collecte de la Banque Alimentaire dans la Somme ?

La Banque Alimentaire organise sa grande collecte nationale à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche à la sortie des centres commerciaux et des magasins. Plus de cent enseignes accueillent les bénévoles dans la Somme et les besoins sont immenses à cause de la crise sanitaire et économique.