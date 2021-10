CARTE - Où trouver les carburants moins chers dans les stations-service de la Sarthe

Après un record historique pour le gazole, le prix des carburants a légèrement baissé la semaine du 18 octobre mais cela ne devrait pas durer. Le gouvernement a annoncé des mesures pour aider les automobilistes à faire face, en l'occurrence un chèque de 100 euros pour 38 millions de Français.

En attendant, nombreux sont les Sarthois à chercher les prix les moins chers avant de faire le plein. France Bleu met à disposition une carte interactive qui permet de comparer les prix dans toutes les stations-service de la Sarthe.

Cette carte est alimentée par les informations communiquées par les stations-service, elle est donc mise à jour au fur et à mesure de leurs remontées. Vous pouvez connaître la date de relevé des prix indiqués sur la carte en cliquant sur "lire plus" dans l'infobulle concernant chaque station-service.

Une "indemnité inflation" de 100 euros, versée automatiquement

Jean Castex a annoncé la semaine dernière la distribution d'un coup de pouce de 100 euros versé directement et automatiquement à tous les Français qui gagnent moins de 2.000 euros net par mois, soit 38 millions de personnes. Cette aide est attribuée à six fois plus de personnes que le chèque énergie, qui est distribué aux près de 6 millions de ménages les plus modestes.