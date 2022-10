CARTE - Où recharger votre voiture électrique sur une borne près de chez vous en Mayenne

En ouverture du salon de l'Automobile ce lundi à Paris, Emmanuel Macron a annoncé que la moitié des ménages en France auront une aide de 1.000 euros supplémentaires pour acheter une voiture électrique, passant de 6.000 à 7.000 euros et le président de la République promet une extension du bouclier tarifaire pour les bornes de recharges électriques. Une incitation claire pour se tourner vers l'électrique, à l'heure où le carburant coûte de plus en plus cher et où il manque dans les stations. Alors acheter un véhicule électrique, c'est possible, mais peut-on rouler sans tomber en rade en Mayenne ? On fait le point.

Des bornes installées partout dans le département

Aujourd'hui, on compte 65 bornes de recharge, ce qui fait un peu plus de 130 points de charge puisque chaque borne peut être équipée de plusieurs prises. Territoire d'Énergie Mayenne, une sorte de communauté de communes qui travaille uniquement sur l'énergie, a fait le choix de répondre aux besoins des habitants au lieu d'installer des bornes sur un seul axe routier. "Notre objectif est aussi dans l'aménagement du territoire", détaille Richard Chamaret, président de Territoire d'Energie Mayenne, "c'est-à-dire que la mobilité est un problème en zone rurale et on le compense via Territoire d'Énergie pour déployer des bornes de recharge sur l'ensemble du département de la Mayenne et surtout sur les zones les plus rurales". La structure travaille donc sur le déploiement de ces bornes en se basant sur le SDIRVE, le schéma directeur des installations de recharge pour véhicules électriques. L'étude a été lancée il y a six mois et devrait aboutir en milieu ou fin d'année prochaine.

Des points à prendre en compte pour installer de nouvelles bornes

Pour installer de nouvelles bornes, il y a plusieurs points à prendre en compte pour éviter les doublons. D'abord, il ne faut pas avoir d'incidence sur le réseau électrique classique. C'est-à-dire qu'une nouvelle borne installée risque de pomper beaucoup d'électricité pour des agriculteurs implantés juste à côté. Leurs salles de traite pourraient être impactées ou alors il pourrait y avoir des coupures de courant. Ensuite, Territoire d'Énergie travaille sur une concurrence saine avec les entreprises privées et les départements voisins. "Il n'y aura rien de plus aberrant que l'on investisse dans des bornes à un endroit où le privé investirait juste à côté", détaille Richard Chamaret, "ou alors que nous on investisse de l'argent public et que nos voisins du Maine-et-Loire ou de l'Orne investissent à quelques kilomètres". Et puis il faudrait mettre un système de paiement simplifié et commun pour plus de facilité. Les annonces du président sont donc une bonne chose mais ça va prendre du temps pour mettre plus de bornes sur le territoire.

Le nombre de recharge a plus que doublé en un an dans le département, passant par exemple de 525 recharges en septembre 2021 à plus de 1.400 en septembre 2022.