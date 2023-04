CARTE - Pénurie d'essence : le Centre-Val de Loire, deuxième région la plus touchée derrière l'Île-de-France

Près d'un tiers des stations-service en Centre-Val de Loire connaissent des ruptures totales ou partielles d'essence ou de gazole, selon les données collectées ce 12 avril à 17h. La région Centre-Val de Loire est la deuxième région la plus impactée par la pénurie d'essence derrière l'Île-de-France (32,9%).

ⓘ Publicité

Dans le détail du Centre-Val de Loire, c'est le département du Cher qui est le plus impacté ce mercredi. 41,7% des stations-service sont en carence d'au moins un carburant dans ce département, troisième département le plus touché en France. Mais plus largement, ce sont tous les départements de la région qui sont pénalisés.

l'Indre-et-Loire (36,3%)

l'Indre (35,4%)

l'Eure-et-Loir (25,4%)

le Loir-et-Cher (24,2%)

le Loiret (22,7%)

30,1% des stations-service du Centre-Val de Loire impactées par la pénurie de carburant

La pénurie d'essence s'est très légèrement améliorée en France ce mercredi 12 avril selon les données disponibles sur le site Prix-carburants.gouv.fr. 10,9% des stations-service connaissent des ruptures totales ou partielles d'essence ce mercredi, contre 12,8% la veille (34,8% la veille en Centre-Val de Loire).

1058 stations-service, sur un peu plus de 9650 stations-service en France, sont confrontées à des difficultés d'approvisionnement en gazole et/ou en SP95.

loading