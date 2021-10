CARTE - Prix du carburant : trouvez les stations-service les moins chères près de chez vous

Alors que le prix de l'essence et du gazole continuent de flamber et battent des records, France Bleu vous propose une carte afin de trouver la station-service la moins chère près de chez vous.

Jusqu'où ira la flambée des prix du carburant ? Vendredi dernier, le prix du gazole a atteint un nouveau record en se hissant à 1,5583 euro le litre, soit 2 centimes de plus que la semaine précédente. Le gouvernement est sous pression pour tenter de contenir cette hausse continue depuis le début du mois de septembre. Jean Castex doit annoncer des mesures en ce sens ce jeudi au journal de 20h de TF1.

En attendant, les automobilistes sont contraints de faire le plein et cela se ressent de plus en plus sur les finances. Mais le prix du carburant n'est pas le même partout et France Bleu met à disposition une carte permettant de trouver les stations-service les moins chères près de chez vous. Une carte mise à jour automatiquement à partir des données fournies par le ministère de l'Economie, qui ne sont pas actualisées partout au même moment.

En cliquant sur la station de votre choix, vous connaîtrez la date de la dernière mise à jour par station.

Si vous rencontrez des difficultés pour naviguer dans la carte sur smartphone, cliquez ici.