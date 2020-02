CARTE - Quelle (double) baisse d'impôts dans votre ville, en Occitanie ?

Bonne nouvelle pour 9 millions de foyers fiscaux en France, ils vont bénéficier d'une double-baisse d'impôts. D'abord grâce au nouveau barème de l'impôt sur le revenu et puis grâce à la suppression de la taxe d'habitation. Retrouvez ici notre carte interactive pour l'Occitanie.

La mairie de Saint-Orens-de-Gameville, la commune de Haute-Garonne où la baisse des impôts est la plus importante.

La baisse du barème de l'impôt sur le revenu (loi de finances 2020, applicable depuis janvier) concerne près de 17 millions de foyers fiscaux à travers toute la France. En parallèle, cette année, 80% des Français cesseront définitivement de payer la taxe d’habitation sur leur résidence principale (les 20% restant cesseront de la payer progressivement jusqu'en 2023).

En tout, 8,8 millions de foyers fiscaux bénéficient à la fois d’une baisse de leur impôt sur le revenu et de la suppression de la taxe d’habitation.

En Ariège, ce sont 20 000 foyers fiscaux qui bénéficient de cette double-baisse d'impôts qui représente en moyenne 905 euros.

En Haute-Garonne, 193 000 foyers fiscaux sont à la fois concernés par la suppression de la taxe d'habitation en 2020 et par la baisse de l'impôt sur le revenu, pour une baisse d'impôt moyenne de 1 047 euros.

Dans le Gers, 25 000 foyers fiscaux vont voir leurs impôts baisser de 869 euros.

Dans le Tarn, ce sont 51 000 foyers fiscaux qui bénéficient à la fois d'une baisse d'impôt moyenne de 912 euros.

Dans le Tarn-et-Garonne, 33 000 foyers fiscaux sont concernés par cette double-baisse d'impôts, pour une moyenne de 909 euros.

Avant de recevoir votre avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 que vous déclarerez en avril prochain, et avant de recevoir la taxe d'habitation d'ici, vous pouvez faire une simulation de votre situation sur le site du ministère de l'Action et des Comptes publics et ainsi vérifier si vous serez concernés.