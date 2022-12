CARTE. Quelles sont les communes les plus et moins chères de la Seine-Maritime et de l'Eure pour louer ?

Foucarmont, dans le pays de Bray, tout proche des Hauts-de-France, sa musique diffusée par haut-parleurs dans les rues, ses commerces, son église des années 50, et ses loyers très bas. La commune la moins chère, pour louer une maison, de toute la Seine-Maritime et l'Eure. Moins de 6,60 euros le mètre carré en moyenne. C'est le résultat d'une étude publiée par le ministère de la Transition écologique, ce lundi 26 décembre dont voici dans cet article les résultats locaux.

ⓘ Publicité

Commerces et services, il y a de la vie ici

Foucarmont est en fait à égalité avec une dizaine de communes voisines, toutes dans le même secteur. Mais, avec ses 800 habitants et ses commerces, le village semble plutôt vivant. "On a des commerces, un marché, une maison médicale, des animations pour les enfants, c'est un peu étonnant d'être derniers" s'étonne Cindy, qui travaille dans la pharmacie du village. Elle n'y croyait pas, quand on lui a présenté les résultats du test. Même réaction à la maison de presse, où l'on loue le dynamisme de ce village.

L'église de Foucarmont, l'un des emblèmes de ce village. © Radio France - Théophile Pedrola

Pas facile de trouver des locataires

Et pourtant, les loyers ne sont vraiment pas très chers. Hubert ne le sait que trop bien. Avec un héritage, il a acheté une maison de ville, "cent mètres carrés, une cave, un garage, des planchers en bois, une belle hauteur sous plafond, pas trop de travaux", décrit-il, en nous faisant la visite. Le panneau "à louer" est accroché depuis quelques temps. Il est heureux, Hubert, il vient de trouver une locataire. 540 euros par mois, pour ses cent mètres carrés. "A l'achat, on m'avait parlé de 600-650 euros, mais chez le notaire, on m'a tout de suite dit que ce serait beaucoup trop", explique cet habitant de Duclair. Il est en-dessous de la moyenne locale de 6,60 euros le m². Pourtant lui aussi le dit : "il y a de la vie ici, des commerces, des habitants, c'est étonnant..."

Mais alors, pourquoi ce village est-il aussi peu cher, tout en haut, en partant du bas, de ce classement. "Nous avons beaucoup de logements sociaux, 25%" tente d'expliquer le maire, Dominique Vallée. Mais l'explication qui tient le plus, c'est la situation géographique. "Nous sommes à la frontière avec les Hauts-de-France, entre plusieurs vallées, on a un peu la sensation d'être oubliés ici", nous décrit-il. Mais lui aussi défend son village, "ses entreprises, ses commerces". "Nous avons un dynamisme économique exceptionnel pour le secteur", décrit-il. Evoquant des logements encore en construction, des animations mises en place pour attirer des familles... Mais il est "difficile de faire tout seul", dit-il, plaidant pour une action de la communauté de communes pour faire connaître le coin. Son village agit : l'église, bétonnée comme on le faisait dans les années 50, est classée aux monuments historiques, et la commune a reçu une "fleur" au concours des villes et villages fleuris. "Venez vous installer chez nous", sourit le maire. En fait, Foucarmont, c'est la bonne affaire.ARTE

loading

Les loyers pour une maison en Seine-Maritime

En Seine-Maritime, comptez 11,94 euros du mètre carrés pour vous installer à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, c'est la commune la plus chère du département.

loading

Les loyers pour un appartement en Seine-Maritime

Les appartements sont encore un peu plus chers, mais ce n'est pas à Rouen que les prix explosent. C'est à Saint-Martin-du-Vivier et Fontaine Sous Préaux : 13,44 euros par mètre carré charges comprises.

loading

Les loyers pour une maison dans l'Eure

Ici, c'est Vernon qui fait sauter la banque : 11,12 euros/m² charges comprises.

loading

Les loyers pour un appartement dans l'Eure

Vernon n'est pas loin de la première place ici non plus, mais c'est Neaufles Saint Martin qui décroche la palme : 13,44 euros par mètre carré.

loading