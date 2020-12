CARTE - Loyers en Nouvelle-Aquitaine : où se loger coûte-t-il le plus cher ?

Les loyers au m2 sont plus élevés sur le littoral et autour des agglomérations.

Vous voulez déménager ? Vous vous demandez combien coûtent les loyers dans la commune d'à-côté ? Le 4 décembre, pour la première fois, une carte "officielle" des indicateurs de loyers par commune a été publié sur le site du ministère de l'Écologie. Les chiffres sont basés sur plus de 9 millions d'annonces locatives publiés sur des sites internet d'annonces immobilières entre 2015 et 2019. La carte doit notamment servir de base aux politiques publiques. Les logements types recensés sont des appartements de 49 m2 et des maisons de 92 m2 avec une surface moyenne par pièce de 22 m2.

En Nouvelle-Aquitaine, sans surprise, c'est plus cher de louer un appartement près de la mer ou autour des grandes agglomérations. Plus précisément, la palme de la location la plus onéreuse revient à la commune de St-Martin-de-Ré, sur l'île du même nom, où on peut louer 49 m2 pour quasiment 700 euros. Voici le classement des 10 communes les plus chères :

Saint-Martin-de-Ré : 14,2 euros du m2 Biarritz : 13,9 Bordeaux : 13,8 Arcachon : 13,7 Talence : 13,5 Bidart : 13,4 Pessac :13,3 La Rochelle : 13,2 Le Bouscat et Mérignac : 13

La carte des prix au m2 pour les appartements en Nouvelle-Aquitaine

Vous pouvez zoomer et dézoomer sur la carte. En cliquant sur la commune, vous verrez apparaître le prix au m2. Vous êtes sur votre téléphone ? Vous pouvez accéder à la carte en plein écran en cliquant ici.

Les prix au m2 des maisons en Nouvelle-Aquitaine

Vous pouvez zoomer et dézoomer sur une commune. Vous êtes sur votre téléphone ? Vous pouvez accéder à la carte en plein écran en cliquant ici.

C'est un projet commun de la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, d'une équipe de recherche en économie d'Agrosup Dijon et de l'Institut national de la recherche en agronomique (INRAE) et des sites internet d'annonce immobilière SeLoger, leboncoin et PAP.

Le site du ministère de l'écologie prévient que "les données ne permettant pas de distinguer avec certitude les locations meublées et touristiques, des biais dans les indicateurs de loyers peuvent être observés localement."