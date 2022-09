De nombreux propriétaires sont concernés par une hausse importante de la taxe foncière cette année. En 2022, elle progresse en moyenne de 1,9% par rapport à l'an dernier. Découvrez les villes de plus de 40.000 habitants où elle augmente le plus.

CARTE - Impôts : la taxe foncière en forte hausse cette année, découvrez les villes où elle augmente le plus

Les contribuables concernés connaissent depuis quelques jours le montant de la taxe foncière dont ils devront s'acquitter cette année et la surprise peut être de taille. Si en moyenne elle augmente de 1,9% en 2022 dans certaines villes, la hausse dépasse les 5%, voire les 15% par endroits. Sont principalement concernés les habitants de Marseille, avec une hausse de 13,1% ou ceux de Tours, avec 11,6%.

Cette augmentation de la taxe foncière est le résultat d'une revalorisation généralée, adoptée par le Parlement, mais aussi d'une hausse du taux décidée par de nombreuses communes. Grâce à notre carte, découvrez les villes françaises de plus de 40.000 habitants où les taux d'imposition sur le foncier bâti et non bâti (taxe foncière) dépassent les 2% de hausse par rapport à 2021.

Les villes françaises où la taxe foncière 2022 augmente le plus © Visactu

Selon le cabinet spécialisé FSL, plus du quart des grandes villes et de leurs intercommunalités ont décidé de relever le taux de la taxe foncière en 2022. Il s'agit de la plus forte progression depuis 2010.

La date limite de paiement de la taxe foncière est fixée au 17 octobre pour ceux qui n'utilisent pas un moyen de paiement en ligne, et au 22 octobre si vous payez en ligne.