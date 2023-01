CARTE - Un quart des logements diagnostiqués dans la Somme en un an sont des passoires thermiques

Sur plus de 3.000 logements diagnostiqués en un an dans la Somme, 25,3% appartiennent aux pires classes énergétiques, F et G.

Depuis ce 1er janvier 2023, les propriétaires des pires passoires thermiques vont avoir du mal à louer leur bien à de nouveaux locataires. Il est en effet désormais interdit de proposer en location des logements classés G, consommant plus de 450 kWh par mètre carré et par an. C'est un premier pas vers l'interdiction des logements G et F, qui représentent un quart des biens diagnostiqués dans la Somme en un an selon un baromètre de la FNAIM. Dans les agences immobiliers du département, c'est devenu un sujet d'inquiétude pour les locataires comme les propriétaires.

Le DPE, nouvelle obsession des locataires et des propriétaires

DPE : ces trois lettres font frémir les propriétaires et les agences immobilières avec l'entrée en vigueur de la loi Climat et résilience . Dans l'agence LG Immo à Amiens, seuls deux biens sur 1.500 dossiers sont concernés : "ils se disent que c'est encore une nouvelle loi pour les contraindre, explique Marilou Leroi-Bina, négociatrice depuis quatre ans. Après, on est là pour lui dire de faire des travaux, et l'accompagner afin de faire remonter la note DPE."

Le DPE est surtout devenu un critère de choix pour les locataires : "quand on montre des DPE à partir des lettres E, F, G, pour beaucoup de clients, c'est rédhibitoire. Ils ne veulent même pas visiter le bien concerné", décrit Andréa Rubio, chargée d'accueil. "Même si pour changer le DPE, on ne fait pas toujours des dépenses astronomiques", tient-elle à préciser.

Les autres propriétaires de logements peu efficaces du point de vue énergétiques ont de quoi s'inquiéter, eux aussi. Dans deux ans, tout les logements classés G seront interdits à la location, puis dans cinq ans, tout les classés F. Les bailleurs concernés réagissent différemment, remarque Marilou Leroi-Bina : "Certains veulent refaire toute l'isolation et le système de chauffage, pour ne pas être embâtés. D'autres sont découragés et préfèrent vendre. Et puis il y a ceux qui vont faire le minimum de travaux, en espérant que la législation change."

La carte des DPE réalisée dans la Somme et dans l'Oise

A titre indicatif, voici deux cartes qui recensent les diagnostics énergétiques (DPE) réalisés dans la Somme et l'Oise entre juillet 2021 et juillet 2022. Ces données ont été compilées par la FNAIM et se répartissent de A à G. On remarque qu'à Amiens, un logement sur cinq appartient aux pires catégories (F et G).

