CARTE : voici le parcours de la manifestation de Périgueux contre la réforme des retraites

Périgueux, France

Il y aura des perturbations un peu partout à l'occasion de la grève contre la réforme des retraites ce jeudi. Trois manifestations auront lieu en Dordogne.

Manifestation à Périgueux à 10h au départ du palais de justice, à Bergerac à 15h au départ du palais de justice là encore et à 15h place du marché aux noix à Sarlat.

Il ne devrait y avoir aucun TER en circulation en Périgord, plus de la moitié des écoles de Dordogne qui resteront fermées. Perturbations dans les collèges et lycées. Les policiers de Périgueux sont aussi appelés à la grève tout comme les avocats. Et il devrait y avoir beaucoup de monde tout à l'heure dans le défilé à tel point que les syndicats suivront le "grand parcours", en descendant le cours Montaigne, la place Francheville, en passant par les quais et la rue Saint Front...

Le défilé dans Périgueux empruntera "le grand tracé" - Google Maps et Charlotte Jousserand

Et la manifestation sera... protéiforme. Dans la manifestation vous croiserez forcément des infirmières des hôpitaux, par exemple, mais aussi des profs d'école primaire de collège ou de lycée. Des fonctionnaires territoriaux, ceux qui travaillent par exemple dans les mairies. Des employés de Pôle Emploi des cheminots ou encore les robes noires des avocats ou des policiers.

Des gilets jaunes présents

Tous vont manifester contre la réforme des retraites. Et notamment contre la suppression envisagée par le gouvernement des régimes spéciaux et l'alignement sur le privé. Il y aura pourtant aussi des manifestants venus du privé dans la manifestation.

Des préavis de grève ont en effet été déposés dans de nombreuses grosses entreprises du Périgord. Comme les papeteries de Condat au Lardin Saint Lazare ou chez Polyrey à Baneuil.

Et preuve que la manifestation devrait agréger des mécontentements bien plus larges, des gilets jaunes de Trélissac et du Périgord vert vont rejoindre le cortège avant d'organiser une soupe populaire au kiosque à musique de Périgueux sur les allées Tourny.

Enfin plus étonnant dans la manifestation vous rencontrerez peut être les défenseurs de la cause animale. La convention vie et nature et le klan du loup devraient rejoindre le cortège principal.