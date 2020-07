"Cartel du jambon" : 93 millions d'euros d'amende, des entreprises bretonnes sanctionnées

La Cooperl de Lamballe, les marques du groupe Mousquetaires comme Monique Ranou ou les Salaisons Celtiques, ainsi que 10 autres entreprises écopent de 93 millions d'euros d'amende. Ils se sont entendus illégalement sur les prix face aux abattoirs et à la grande distribution entre 2010 et 2013.

L'autorité de la concurrence a rendu sa décision ce jeudi dans l'affaire du "Cartel du jambon". 12 entreprises sont condamnées pour des ententes sur les prix des jambons et de produits charcutiers premier prix et marque distributeur entre 2010 et 2013.

Des entreprises et marques bretonnes parmi les plus sanctionnés

Parmi les entreprises sanctionnées, on retrouve plusieurs charcutiers-salaisonniers bretons. La Cooperl, basée à Lamballe écope de 35 530 000 euros d'amende ; les Mousquetaires, c'est à dire Intermarché et Netto avec leurs marques Monique Ranou, basée près de Quimper, et les Salaisons celtiques dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine vont eux devoir payer 31,7 millions d'euros. Ce sont les deux plus fortes amendes.

Une "mafia de la charcuterie"

Pour leur permettre de bénéficier des meilleurs prix, ces douze entreprises se sont coordonnées, pendant trois ans, avant chaque réunion de négociation. Pour obtenir des prix plus bas, voire des baisses de prix, sur la viande de porc auprès des abattoirs, elles se passaient des coups de téléphone avant chaque négociation. En se mettant d'accord en amont, elles forçaient ainsi la main des abattoirs.

De même, lors des négociations avec la grande distribution, à qui elles revendent leurs salamis, chorizos, rillettes, pâtés et jambons de marque distributeurs ou premiers prix, les charcutiers s'entendaient sur un prix plus élevé que ce que risquaient de proposer les distributeurs. Il y a même eu, dit l'Autorité de la concurrence, au moins 6 réunions de ces 12 entreprises dans des hôtels de Lyon et de Paris. Des méthodes illégales, qui faussent le jeu de la concurrence et sont condamnées par la loi.

Un repenti parmi les charcutiers

En 2012, l'un des membres du "Cartel du jambon" se repent. Campofrio, qui commercialise les marques Aoste et Jean Caby, dénonce ses petits camarades, en espérant une réduction de son amende. Mais il continue à participer aux réunions, ce qui annule la procédure de clémence. Un second groupe, le suisse Coop, contacte alors l'Autorité de la concurrence, en pensant être le premier, et apporte de nouveaux éléments.

Dans un communiqué la Cooperl dénonce une décision extrêmement lourde basée sur des éléments "aussi faux que calomnieux". Pour le groupe breton, il s'agit d'une manipulation de la part d'une entreprise concurrente, qui espère ainsi mettre à mal ses rivaux.

Du côté des salariés, on s'inquiète des conséquences de cette amende sur l'emploi et sur les salaires des ouvriers, dans un secteur toujours fragile. Les services de l'Autorité de la concurrence qui ont mené l'enquête précisent qu'ils se sont appuyés sur des milliers de pièces et des auditions, et que les sanctions prononcées tiennent compte de la "situation économique dégradée de du secteur de la charcuterie et des difficultés financières individuelles rencontrées par certaines entreprises".