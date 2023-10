CARTES - Immobilier : que pouvez-vous acheter près de chez vous pour le prix d'un studio parisien ?

Il faut compter en moyenne 267.000 euros pour acheter un studio à Paris, soit 10.000 euros au mètre carré, selon une étude du site immobilier français Particulier à particulier révélée ce jeudi 5 octobre 2023. Mais quel bien immobilier peut-on acheter en France avec cette somme, et quel est le prix au mètre carré dans les autres départements ?

Des biens dix fois moins cher qu'à Paris pour la même taille

Dès qu'on s'éloigne de l'Île-de-France, les prix chutent. Dans certains départements, le prix au mètre carré est même divisé par dix par rapport à Paris, comme dans la Nièvre, où l'on trouve un prix au mètre carré d'environ 1.000 euros, ou dans la Creuse (847 euros/m²), le département le moins cher de France en matière d'immobilier.

Une maison dans la Nièvre, un appartement à la montagne ou une péniche

Pour 267.000 euros, on peut trouver une maison d'environ 260 m² dans la Nièvre. Pour le même prix, on peut aussi trouver un appartement d'environ 100 m² à la montagne. "Le département de l'Isère présente un prix moyen à 2.561 euros du mètre carré et cela ne concerne pas seulement les stations de la vallée, mais aussi des stations de ski en altitude. C'est le cas de Chamrousse, une station familiale qui offre un prix moyen de 2 584 € du mètre carré", peut-on lire dans l'étude.

Investir 267 000 euros permet également d'acheter une péniche entièrement aménagée, une maison aux Antilles, ou encore un "bien atypique", par exemple un château, un moulin à retaper, ou encore un ancien couvent, note le site spécialisé.

Dans les grandes métropoles

Même si les prix restent élevés dans les grandes villes françaises, on est très loin des prix parisiens. Même à Lyon, Bordeaux ou encore Aix-en-Provence, les acheteurs français peuvent doubler la superficie, comparé à la capitale. Avec 267.000 euros de budget, vous trouverez donc 25 m² à Paris, 52 m² à Lyon, 69 m² à Lille, 89 m² à Marseille et même 206 m² à Saint-Étienne, selon Particulier à particulier.

Méthodologie

Pour obtenir ces résultats, PAP a utilisé le prix médian au mètre carré, c'est-à-dire le prix au-dessus et en-dessous duquel se trouve précisément 50% des appartements. À l'inverse de la moyenne, il ne prend pas en compte les extrêmes (un appartement qui serait excessivement cher et qui ferait grimper la moyenne alors que c'est une anomalie).