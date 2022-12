CARTES - Loyers en Corse : sans surprise, les prix moyens sur l'île plus élevés que la moyenne nationale

Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires publie, ce lundi 26 décembre, des cartes interactives d'estimation des loyers dans chaque commune de France. Sans surprise, les tarifs moyens en Corse sont plus élevés que la moyenne nationale. Pour ce faire, l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) s'est basée sur les annonces publiées sur les plateformes Le Bon Coin et le groupe Se Loger.

À l'échelle nationale, le loyer mensuel, charges comprises, est en moyenne de 8,20€ au m² pour une maison, contre 9,38€ pour un appartement. En Corse, la moyenne est de 10€ du m² en maison, et 11,36€ en appartement, avec des écarts flagrants selon les villes, qui peuvent largement dépasser ces tarifs. Ces cartes permettent "d'évaluer les dispositifs et de concevoir des outils mieux adaptés aux réalités des territoires", explique le ministère dans un communiqué.

Moins cher de louer une maison

Sur la quasi totalité du territoire corse, il est plus intéressant de louer en maison qu'en appartement. La première solution n'atteint pas les 15€ au mètre carré, tandis que la seconde dépasse les 18€. À Bastia et à Corte, par exemple, vous gagnez 5€ du mètre carré. En appartement, les tarifs les plus élevés se situent à Pietrosella (18,35€), Porto-Vecchio (15,69€) et Ajaccio (15,39€).

Pour trouver des tarifs en dessous de 10€ du mètre carré en maison, il faut notamment rechercher du côté de Pietracorbara, Bastia, Aleria, Ghisoni, ou encore Galeria, Ota et Casaglione.

Dernier constat : les prix n'ont que très peu augmenté par rapport à la dernière carte publiée en 2020 . Le prix au mètre carré passe de 15,4€ à 15,7€ à Porto-Vecchio ; de 12,7€ à 12,9€ à Bastia ; ou encore de 14,3€ à 15,4€ à Ajaccio.