Carton plein dans le Gard pour le nouveau robot cuisine de Lidl "Monsieur Cuisine Smart"

Alors que les ventes de petits électroménagers de cuisine grimpent en flèche depuis le premier confinement, Lidl tire à nouveau son épingle du jeu. La chaîne de supermarché discount au logo jaune, rouge et bleu, a de nouveau commercialisé ce lundi matin un très attendu robot de cuisine : le Monsieur Cuisine Smart, héritier du Monsieur Cuisine Connect. Le prix : 399 euros. À Marguerittes, dans le Gard, pas de cohue, pas de scène d'hystérie, mais un beau succès dans les rayons dès les premières heures d'ouverture.

"On voulait le précédent. On ne l'avait pas trouvé. Là, c'était l'occasion ou jamais de le prendre. pour nous aider au quotidien, parce que depuis le confinement on a plus envie de faire nous-mêmes, de ne plus acheter 'tout prêt' , et de savoir ce que l'on met dedans". Lucie, infirmière au CHU de Nîmes, au micro France Bleu Gard Lozère.