Carton plein pour les restaurants étoilés de Dordogne qui se sont lancés dans la vente à emporter

Un menu complet depuis les bouchées jusqu'aux mignardises. Un menu, à emporter, proposé à 75 euros par la Tour des Vents à Monbazillac et le Vieux Logis à Trémolat, deux restaurants qui comptent une étoile au guide Michelin. Avec une notice et des photos en prime, pour ne pas se rater au moment de réchauffer.

Trois points de collecte pour le Vieux Logis de Trémolat

Carpaccio de saint-Jacques et pièce de veau légèrement truffée pour le Vieux Logis, œuf à 63 degrés avec des truffes, un bœuf en croûte à la Tour des Vents, pour en profiter, il fallait se dépêcher. A la Tour des Vents, on affiche complet depuis mercredi dernier avec une centaine de clients. Autant pour le Vieux Logis qui a déployé trois points de collecte à Sarlat, Bergerac et Périgueux.

A la Tour des Vents, ce sont des clients déjà connus qui ont commandé. mais aussi de nouveaux venus qui profitent d'un tarif attractif et qui pourraient devenir de futurs clients comme l'admet la directrice de l'établissement Valérie Bramery.