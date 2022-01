Cas positifs, télétravail, un début d'année chaotique pour ce gérant d'une entreprise de services

Pas simple d'être chef d'entreprise en ce moment avec la multiplication des cas de Covid due au variant Omicron. Stéphane Marchand gère trois agences "Centre Services" dont deux en Mayenne, à Laval et Ernée. Il propose des services comme le ménage, le repassage ou la garde d'enfant. Et depuis la reprise en janvier, le gérant doit faire face à de nombreux aléas. Entre les cas de Covid parmi ses salariés, ceux qui interviennent au domicile des clients, et les annulations au dernier moment parce qu'une personne du domicile est positive au Covid. "Tout cela, c'est du chiffre d'affaires en moins" explique Stéphane Marchand qui "se pose clairement la question de faire une demande d'activité partielle (aides de l'Etat) pour toutes ces pertes d'heures que nous n'arrivons pas à compenser. Depuis le début de la crise sanitaire, c'est le premier épisode aussi intense en terme de répercussion pour notre activité."

Le télétravail est notre ennemi

Autre donnée depuis le début du mois de janvier, plus inattendue celle-ci, c'est le télétravail. "Clairement, le télétravail, depuis le début de la crise, c'est notre ennemi" raconte Stéphane Marchand. "Quand on entend parler de télétravail aux informations, je me dis 'c'est pas possible'. Parce que les gens sont chez eux donc ils annulent beaucoup plus les interventions. Ils font leur ménage ou gardent leurs enfants. Donc, il y a un impact important. J'espère que la situation va vite revenir à la normale."

Enfin, pour palier les absences de ses salariés, le gérant évoque des difficultés à recruter : "en temps normal, ce n'est pas facile de trouver les bonnes intervenantes. Et là, avec la crise Omicron, nous arrivons encore moins à trouver du personnel." Et parfois, ce sont les clients qui ne veulent tout simplement pas changer d'intervenant pour une courte période.