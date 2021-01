Casa Nature à Pomarez : la savonnerie artisanale landaise vient de déménager

600 m² d’espace, pour plus de confort et plus d’accessibilité pour les visiteurs. Le nouveau local de Casa Nature a ouvert en décembre dernier.

La savonnerie artisanale Casa Nature a déménagé : après avoir passé 20 ans à Baigts en Chalosse, elle a trouvé un nouveau local à Pomarez. Toujours la même équipe pour fabriquer des savons et autres cosmétiques : 7 personnes en tout y travaillent. Hervé et Béatrice Carrel sont aux commandes de la savonnerie. Un déménagement qui peut surprendre en 2020, année de la crise sanitaire, année de difficultés économiques. « On avait le projet en 2019 de s’agrandir, pour plus de confort ». La signature pour le nouvel espace c’était en février 2020…finalement au moment où l’épidémie se répandait de plus en plus.

Interview de Hervé Carrel de Casa Nature pour la Nouvelle Eco, à écouter ici.

La boutique est beaucoup plus accessible

Le local à Pomarez correspondant davantage au travail de l’équipe, explique Hervé Carrel. Casa Nature passe ainsi de 300 à 600m². Il recherchait une qualité de vie au travail, du confort. Et pour les visiteurs, il est possible de voir les coulisses : des portes vitrées donnent sur l’atelier, ce qui permet aux clients de voir comment sont fabriqués les différents produits qui font la renommée de la savonnerie artisanale. « On a de la chance avec ce nouveau bâtiment de mieux recevoir le public. »

Maintenir l’activité en 2021

Après ce grand projet, l’entreprise souhaite poursuivre dans la continuité. L’année 2020 a été boulversée par la crise sanitaire, et certains ont dû adapter leur offre. C’est le cas de Casa Nature. L’équipe s’est mise à fabriquer du gel hydroalcoolique pendant le 1er confinement : elle a été très sollicitée par les pharmacies et les entreprises qui ont pu rester ouvertes. « Le gel hydroalcoolique nous a sauvé jusqu’à la fin du 1er confinement. » L’entreprise chalossaise a pu continuer à payer les salariés, sans avoir recours aux aides de l’Etat.

Casa Nature se trouve au 139 chemin du Yout à Pomarez. La boutique est ouverte le mercredi après-midi de 14h à 18h.

