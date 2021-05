Vosges du Sud : Cash Back, un nouveau dispositif d'achat dans les petits commerces

Un nouveau dispositif de paiement chez les commerçants est arrivé depuis quelques semaines dans la communauté de communes des Vosges du Sud : le "Cash Back", ou "remboursement" en bon français, un système qui permet de rendre un peu d'argent aux clients à chacun de leurs achats.

Pour chaque dépense en carte bleue dans un petit commerce du territoire, 30% du prix d'achat est remboursé sur une cagnotte, consultable et gérable sur téléphone grâce à "Keetiz", une application mobile dédiée. L'opération débute le 6 avril,et sera déployée dans une centaine de petits commerces du territoire.

Tirelire digitale

L'application fonctionne un peu comme une tirelire digitale, qui se remplit de 30% du montant dépensé à chaque achat. Si vous achetez pour dix euros de viande chez le boucher par exemple, vous gagnez trois euros sur votre tirelire.

Mais attention, le remboursement ne fonctionne que sur les cinquante premiers euros d'achat. C'est-à-dire que quoique vous achetiez, le montant maximum versé sur la tirelire ne dépasse pas les quinze euros.

Attirer les clients chez les petits commerçants

L'opération est lancée pour fidéliser les clients aux commerces de proximité, mais aussi pour donner plus de visibilité digitale aux commerçants explique Jean-Luc Anderhueber, président de la communauté de communes des Vosges du Sud : "l'objectif c'est de favoriser la redynamisation de l'activité des commerces, de redonner du pouvoir d'achat aux habitants et surtout d'accompagner et promouvoir la digitalisation des commerces de proximité. Aujourd'hui on a des commerces de proximité qui ne sont pas visibles sur internet, on ne sait pas qu'ils existent et il appartient à la communauté de communes de les accompagner dans cette visibilité plus importante sur le territoire".

Pas un sou ne sera dépensé par les commerçants pour ce dispositif, c'est la communauté de communes, aidée par des partenaires, qui finance l'opération à hauteur de 21 000 euros.

Une enveloppe de 16 000 euros sera d'abord engagée pour tous les commerces qui fonctionnent encore, et une réserve de 5 000 euros servira à alimenter les restaurants, cafés et bars qui rouvriront une fois les mesures sanitaires allégées.