Casino assigné en justice pour des pratiques commerciales illégales

La chaîne de grande distribution Casino, dont le siège social se trouve à Saint-Etienne, a été assignée en justice par le Ministre de l'Economie. Cela fait suite à une enquête de la Direction de la Répression des Fraudes.

Casino aurait contourné les règles du commerce dans ses négociations avec ses fournisseurs. C'est ce que révèle une enquête de la Direction de la Répression des Fraudes. Selon elle enquête, la marque se rendrait coupable de contraindre ses fournisseurs à travailler avec elle. C'est ce qu'a dénoncé Michel Sapin dans un communiqué sur le sujet publié ce mardi 28 février. Le Ministre de l'Economie a assigné la marque en justice auprès du tribunal de commerce de Paris.Il dénonce les risques encourus par la filière agricole dans ces manoeuvres, si elles sont avérées.

Un système de contrainte pour les fournisseurs de Casino

Prenons l'exemple d'un litre de lait. Avant qu'il ne se retrouve dans votre bol, ce litre de lait est passé par les rayons frais d'une grande surface Casino. Et avant encore par une autre étape : celle du fournisseur de lait pour Casino. Chaque année, la chaîne de grande distribution négocie une quantité de lait à lui livrer et un prix d'achat avec son fournisseur : c'est un contrat annuel. Et puisque le fournisseur ne peut pas fournir les quantités dès la conclusion du contrat, Casino paie le tout en avance : c'est ce que l'on appelle des avoirs.

Ce que dénonce l'enquête, c'est que la marque stéphanoise émettrait plus d'avoir pour son fournisseur que ne le demandaient les contrats annuels. C'est comme si pour 1000 L de lait payés 400 € au fournisseur, Casino versait à la place 500 € d'avance. Le fournisseur est donc contraint de livrer plus de lait à Casino que ne le fixait le contrat : environ 1250 L au lieu de 1000 L.

Or, ces contrats doivent être renégociés tous les ans. Avec cette pratique, Casino contraindrait ses fournisseurs à travailler plus avec lui qu'avec les autres marques de grande distribution. De plus, cela permettrait à la chaîne de grande distribution de payer moins cher une partie des livraisons. D'année en année le prix de vente des marchandises augmente légèrement, en raison de plusieurs facteurs comme l'inflation. La marque aurait donc des stocks d'avance, payés moins chers puisque réglés selon les prix de l'année précédente.

Casino se défend

Dans un communiqué publié le soir même, la marque se défend. Les faits n'auraient concerné qu'une infime partie des fournisseurs de la chaîne, et remonteraient à 2013 et 2014, et ne porteraient que sur 21 millions d'euros. Casino déclare avoir toujours travaillé en collaboration avec les services administratifs de contrôle.

Le groupe Casino s'expose à une amende de près de 2 millions d'euros et à rembourser les fournisseurs concernés.

Nous avons cherché à joindre les responsables de la marque, sans succès.