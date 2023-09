Casino d'Agon-Coutainville : "La fréquentation dépasse largement celle d'avant-Covid"

Alors que l'été vient de se terminer, c'est l'heure des premiers bilans et au casino d'Agon-Coutainville, "on retrouve des chiffres que nous n'avons pas fait depuis 2002, c'est assez exceptionnel", se réjouit le nouveau directeur Antoine Vespier, qui ne s'attendait pas à une telle envolée.

Le casino table sur 88.000 visiteurs cette année, contre 77.000 l'an dernier, soit +15% de fréquentation. C'est une dynamique que l'on retrouve dans la plupart des 200 casinos en France. Quant aux montants que les joueurs dépensent, "le panier moyen n'a pas évolué, il est le même que l'an dernier".

Un panier moyen qui ne baisse pas

Cela peut paraître surprenant au regard de la situation économique et des dépenses qui enflent avec l'inflation, mais le casino, ca amène du rêve, "celui d'atteindre le jackpot qui est aujourd'hui à 12.000 euros" et petit à petit, son image change, affirme Antoine Vespier : "On devient un lieu du premier divertissement, parce que dans le coin, il n'y en a pas beaucoup d'autres, le soir, jusqu'à 1h du matin, ouvert 365 jours par an."

Cette fréquentation a aussi été dopée aussi par "la multiplication des animations" cet été, en cette année-anniversaire pour le groupe Partouche qui fête ses 50 ans. Le groupe prévoit de faire des travaux et d'agrandir les zones de jeux dans ce casino de Coutainville, s'il est reconduit comme exploitant de l'établissement en 2025 car un appel d'offres est en cours.