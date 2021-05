Casino d'Aix-les-Bains : "On est contents de pouvoir rouvrir"

La réouverture des casinos se prépare. C'est confirmé par le gouvernement : après 7 mois de fermeture, les casinos pourront rouvrir progressivement à partir du 19 mai, avec dans un premier temps, une jauge à 35%, et seulement sur l'activité machines à sous. Mais c'est déjà une bonne nouvelle pour le secteur.

"On est toujours contents de rouvrir, voir une salle vide, fermée, dans le noir pendant autant de mois, pour ce n'est jamais vraiment une très bonne nouvelle, c'est une situation particulière, comme pour tout le monde, mais c'est assez compliqué à vivre... donc on est plutôt contents !", a réagi Christophe Guérin le gérant du casino Grand Cercle à Aix-les-Bains, qui attire 450.000 visiteurs par an et emploie 75 salariés.

Le 19 mai, seules les machines à sous et les jeux électroniques seront accessibles. "Chez nous les jeux de table ouvraient à 21h, donc de toute façon, il n'y avait pas de raison de les rouvrir (le 19 mai, le couvre feu continue de s'appliquer, à partir de 21h NDLR)", explique Christophe Guérin.

"Et puis la distanciation sociale est plus compliquée aux jeux qu'aux machines, puisqu'il y a une proximité avec les croupiers, entre les clients (...) on a des tables qui peuvent accepter 8 clients au maximum, mais avec le protocole on ne pouvait accueillir que 4 clients maximum par table, donc c'est assez compliqué".

Le directeur assure que la réouverture se fera en toute sécurité. "Il n'y a pas de risques, il n'y a pas eu de cas de Covid dans les casinos, on applique les règles sanitaires avec une grande rigueur".

Chaque client peut nettoyer sa machine avant de jouer

"Il faut savoir que 95% de nos machines à sous n'ont plus de jetons, maintenant on joue son billet dans la machine, et on joue des crédits électroniques, ce sont des tickets qui sont émis par la machine, ou directement des billets qu'on insère dans la machine, donc il n'y a pas de manipulation autre que le billet du client".

Une clientèle âgée et vaccinée

"La clientèle qui vient chez nous l'après-midi est une clientèle qui, en grande partie, devrait normalement être toute vaccinée, c'est une population plus âgée, qui a du temps, et un petit peu de moyens pour venir (...) quand les personnes viennent l'après-midi, ce sont rarement des actifs, donc plutôt des retraités, c'est une population qui normalement va être quasiment toute vaccinée au moment de la réouverture".

Le 19 mai, le port du masque restera obligatoire à l'intérieur du casino : toute personne dérogeant à la règle pourra se voir exclue.

L'établissement a profité du confinement pour faire quelques travaux : 20 nouvelles machines ont été installées, la circulation à l'intérieur de la salle des machines à sous a été agrandie, et la terrasse extérieure refaite.