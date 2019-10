Casino et sa filiale Easydis signent une convention unique en France avec les douanes

Casino, via sa filiale Easydis, et les douanes ont signé ce mercredi à Saint-Étienne une convention pour préparer la dématérialisation du paiement des taxes liées à l'alcool. Convention qui regroupe les 12 entrepôts Easydis de France. Et c'est une première.

Saint-Étienne, France

Après les déclarations de l’impôt sur le revenu sur internet, la dématérialisation fiscale se poursuit. Elle concerne également les entreprises. A partir du 1er janvier prochain, les sociétés qui importent, stockent ou vendent de l'alcool devront déclarer et payer les taxes sur internet. C'est la loi. Et le groupe Casino, via sa filiale logistique Easydis, va plus loin.

Le groupe a signé ce mercredi à Saint-Étienne une convention pour que ces déclarations soit communes aux 12 entrepôts Easydis installés en France. C'est une première.

"C'est un besoin qu'on a ressenti sur le plan local, explique Anne Cornet directrice interrégionale des douanes Auvergne Rhône-Alpes en charge des droits indirects. Tant du point de vue douanier que du point de vue de la société. Et on a proposé de ne conclure qu'une seule convention pour les 12 entrepôts fiscaux concernés pour la société Easydis. Ainsi, les formalités sont le plus allégées possibles et on s'est concentrés sur l'objectif commun de dématérialiser et de moderniser la chaine fiscale puisqu'on dématérialise la déclaration, et on dématérialise le paiement".

L'an dernier, Casino a versé 140 millions d'euros aux douanes pour les taxes prélevées sur les bouteilles d'alcool.

"Notre plus gros entrepôt, c'est l'entrepôt qui se trouve à Saint-Bonnet-les-Oules, détaille Pascal Beyrand,le correspondant douanes de Easydis. Alcool plus vin confondus cela doit représenter 5 à 6 000 palettes à peu près. Un entrepôt comme Saint-Bonnet-les-Oules, c'est variable en fonction des mois puisqu'il y a des mois où on sort plus d'alcool que d'autres, mais on collecte entre 10 et 14 millions euros. Les démarches que nous faisons avec la douane depuis de nombreuses années c'est justement sur la simplification de tout le travail en amont que nous avons dans les entrepôts pour remplir les différents documents qui nous permettent de payer les taxes".