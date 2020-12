Il n'y aura pas de Saint-Sylvestre au casino de la Roche-Posay, dans la Vienne. Le mois de décembre constitue généralement une manne pour l'établissement de jeux poitevin, son restaurant et son cabaret, mais avec les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, l'activité est à l'arrêt.

Pas de jackpot en décembre pour le casino de la Roche-Posay, fermé à cause de la pandémie de coronavirus

Le coeur n'est pas vraiment à la fête en cette fin d'année 2020 au casino de la Roche-Posay, établissement du groupe Partouche. Comme d'autres commerces de bouche ou de divertissement, l'établissement de la Vienne a été contraint de fermer ses portes à cause de la pandémie de covid-19 : pas de salle de jeux, pas de restaurant ni de salle de spectacle ! Déjà en mars dernier, pour le premier confinement, l'établissement avait avait cumulé 79 jours de fermeture, ce qui avait entrainé une perte sèche de 3,5 millions d'euros. Avec le reconfinement, il ne peut même pas se rattraper pour le mois de décembre, mois généralement très intéressant en termes d'activité.

Des conséquences sur l'économie du territoire

Aujourd'hui, le casino est donc toujours fermé et 95% de ses salariés sont au chômage partiel. Or quand le casino tousse, c'est tout la Roche-Posay qui s'enrhume. D'abord, parce que l'établissement emploie 90 collaborateurs qui vivent sur place seuls ou avec leurs familles. Mais aussi par rapport aux recettes fiscales redistribuées à la collectivité.

"Le casino contribue à la santé économique locale ne serait ce qu'en contribuant fiscalement à hauteur d'un million et demi d'euros"

Le directeur du Casino de la Roche-Posay, Juan Diez, rappelle qu'il y a deux ans, il a investi près de 6 millions d'euros pour agrandir son établissement et créer notamment une salle de spectacle.

"Avec le cabaret, on fait aussi travailler des artistes et troupes locales"

Des professionnels du spectacle qui eux aussi sont à l'arrêt, comme tout le monde de la culture en ce moment.

Mesures sanitaires autour des bandits-manchots

A la Roche-Posay, le casino a beaucoup investi depuis le déconfinement de juin dernier pour garantir un maximum de sécurité à ses clients : plexiglas entre les machines à sous, gel hydroalcoolique, masques obligatoires, marquages au sol et formation de référents covid qui veillent en permanence au respect des mesures sanitaires au sein de l'établissement. Un dispositif également contrôlé par la police des jeux lors de leurs visites-contrôles.

Force est de constater qu'il n'y a eu aucun cluster dans un casino depuis le début de l'épidémie, précise Juan Diez

Le directeur du casino de la Roche-Posay espère évidemment une réouverture le 7 janvier prochain, mais tout dépendra de l'évolution de l'épidémie de coronavirus et des décisions du gouvernement. En attendant, le casino, son restaurant et son cabaret ne pourront pas profiter de la manne de décembre et de la Saint-Sylvestre 2020.