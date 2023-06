Casino : le trio d'hommes d'affaires Niel, Pigasse, Zouari veut investir un milliard d'euros dans le groupe

Une nouvelle offre de reprise pour Casino. Un trio d'hommes d'affaires composé de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, veut monter au capital de l'enseigne à hauteur d'un milliard d'euros, comme l'a révélé le magasine Challenges. Les trois hommes ont déposé leur offre écrite auprès de la direction du groupe qui va en informer le conseil d'administration.

Une offre concurrente à celle de Daniel Kretinsky

Jeudi, ils avaient annoncé vouloir redresser le groupe Casino en difficulté financière. Le fondateur de Free Xavier Niel, le banquier d'affaires Matthieu Pigasse et le spécialiste de la distribution Moez-Alexandre Zouari, avaient dit vouloir "faire émerger une solution industrielle et financière pérenne" pour Casino, écrasé par le poids de sa dette.

Le montant exact de l'offre est d'un milliard d'euros, dont 300 millions d'euros directement investis par le véhicule d'investissement "3F" des trois hommes d'affaires et fondateurs de Teract, un réseau d'enseignes et de marques comprenant notamment Gamm Vert, Jardiland et les Boulangeries Louise. Le reste de l'offre proviendra de l'argent levé auprès d'autres investisseurs, actionnaires et créanciers de Casino.

L'offre de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari fait concurrence à la proposition de Daniel Kretinsky, déjà actionnaire de Casino à hauteur de 10%. Le milliardaire tchèque a formulé une offre estimée à plus d'un milliard d'euros.

119 magasins cédés à Intermarché

Casino est actuellement en procédure de conciliation pour une période de quatre mois afin de renégocier son important endettement de 6,4 milliards d'euros pour Casino et 3 milliards environ pour sa maison mère Rallye.

Lundi, le groupe Casino a détaillé la liste des magasins qui seront cédés à Intermarché lors d'un comité central exceptionnel. 119 magasins vont passer sous enseigne Intermarché, des cessions qui auront lieu essentiellement en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Paca, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.

Environ 4.000 salariés de Casino (sur plus de 25.000) vont être concernés par le transfert chez Intermarché d'ici trois ans.

L'opération est un motif d'inquiétude pour les représentants des salariés concernés par ce changement d'enseigne car au sein d'Intermarché, groupement d'indépendants, la politique sociale dépend de chaque patron de magasins.

Lundi, les élus du personnel ont en outre lancé une procédure dite de "droit d'alerte économique" pour avoir davantage d'informations sur la situation financière de Casino.