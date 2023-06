Casino : les magasins de Firminy et de Vals-Près-le-Puy cédés à Intermarché d'ici fin 2023

C'est une surprise dans le berceau de Casino. L'enseigne de grande distribution, originaire de Saint-Étienne, a présenté lundi 12 juin en comité central exceptionnel, la liste des 119 magasins cédés au groupe Intermarché, et deux magasins ligériens et altiligériens sont concernés.

Dans la Loire, selon nos informations, le supermarché de Firminy doit passer sous la bannière des Mousquetaires d'ici octobre 2023. Actuellement, ce magasin compte 80 salariés, dont 70 équivalents temps plein.

Coup de massue pour les salariés

En Haute-Loire, c'est le Casino Hyperfrais de Vals-près-le-Puy qui va changer d'enseigne, nous confirme une déléguée syndicale du site après une rencontre avec la direction. Le changement sera opéré dès le mois de septembre dans ce magasin qui emploie 105 équivalents temps plein.

Lors de l'annonce de la cession à Intermarché, fin mai, Casino avait indiqué "vouloir accélérer [son] recentrage géographique sur [ses] régions prioritaires", ce qui incluait la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Quel avenir chez Intermarché ?

Sollicité par franceinfo, "le groupe Casino affirme sa préoccupation et son engagement à préserver l’emploi", selon un porte-parole du groupe. "De plus, le projet d’acquisition par Intermarché (Groupement les Mousquetaires) des magasins Casino s’inscrit dans une stratégie de croissance et de développement de son parc, de nature à sécurité la continuité de l’emploi des collaborateurs de nos magasins concernés", poursuit le porte-parole.

"Pour compléter, et d’un point de vue strictement juridique, les opérations envisagées (transfert de fonds et cession de titre) permettraient de garantir le transfert et la continuité des contrats de travail, avec pour les collaborateurs, le maintien de l’ensemble des droits attachés à leur contrat de travail et, notamment, leur ancienneté, leur rémunération, leur classification", précise encore ce porte-parole du groupe Casino.

Mais le délégué CFDT au siège de Casino à Saint-Étienne, en doute : "Il y aura certainement un accord sur le reprise des contrats de travail et après une période prévue par le Code du travail de quinze mois, les salariés vont se retrouver soumis aux accords Intermarché, où il y a peu d'accord d'entreprises puisqu'il y a surtout des franchises et ils vont se retrouver au minimum de la convetion collective."

En tout, 119 magasins Casino sont vendus à Intermarché : 57 dès la fin de l'année, le reste dans les trois ans.