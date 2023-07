Casino : plus qu'un seul repreneur en lice, le trio Niel-Pigasse-Zouari renonce à déposer une offre de reprise

L'enseigne Casino est plombée par une dette colossale de plus de six milliards d’euros, consécutive à une mauvaise gestion et des rachats successifs.

C'est la fin d'un intense bras de fer pour sauver ce qu'il y a à sauver chez Casino, plombé par une dette colossale . Ça devait être la journée de toutes les comparaisons pour le groupe, comparaison entre les deux offres de reprise officialisées au début du mois de juillet. Sauf que, dimanche soir, dans un communiqué, le trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari a annoncé renoncer à son offre de reprise du distributeur.

Situation financière plus dégradée que prévue

La première raison invoquée par le trio pour retirer sa candidature à la reprise de Casino, ce serait le manque de transparence du groupe. Les trois s'étaient engagés à injecter un milliard et demi d'argent frais et il envisageait même de monter jusqu'à deux milliards. Mais ils jugent que la situation financière de Casino est plus dégradée que prévu. Ils expliquent avoir demandé à Casino des chiffres précis sur ses résultats et sur ses besoins de liquidités d'ici la fin de l'année, mais ils n'ont, disent-ils, pas obtenu ces informations.

Un parti pris des créanciers

Autre argument cinglant, les trois hommes mettent en cause un des créanciers du groupe Casino, à savoir Attestor , qui a d'abord soutenu leur offre de reprise avant, disent-ils, de participer à une offre concurrente. Et ce, sans jamais les prévenir et tout en continuant à participer à leurs réunions. Enfin, le trio Niel-Pigasse-Zouari déplore que tous les candidats à la reprise ne partent pas avec les mêmes chances, persuadé que Casino a déjà choisi son repreneur.

Reste donc seule en lice l'offre de Daniel Kretinsky, soutenue par Marc Ladreit de Lacharrière.