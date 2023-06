Casino : "sur les prix, nous avons fait un effort considérable", souligne la directrice générale des enseignes

Magali Daubinet-Salen a été nommée directrice générale des enseignes Casino le 5 avril 2023, en remplacement de Tina Schuler. La Ligérienne était déjà membre du comité exécutif de Casino depuis juin 2022. Elle prend son nouveau poste dans un contexte d'incertitudes pour le groupe de grande distribution, en raison du poids de sa dette (6,4 milliards d'euros dans le monde à la fin 2022).

ⓘ Publicité

France Bleu Saint-Étienne Loire - La dernière actualité de Casino concerne votre PDG, Jean-Charles Naouri, qui a passé plusieurs heures en garde vue ce jeudi dans le cadre d'une enquête pour manipulation de cours et délit d'initié. Comment avez-vous réagi en apprenant la nouvelle ?

Magali Daubinet-Salen - Ce sujet ne fait pas partie pour moi de l'ordre du jour. Je préfère m'exprimer sur mes priorités, que je tiens à vous préciser aujourd'hui. Ce sont à la fois la relance commerciale des enseignes Casino et la préservation de l'emploi.

Nous allons y revenir, mais un mot tout de même sur la situation financière du groupe : avez-vous confiance dans la procédure de conciliation - procédure amiable - ouverte avec vos créanciers concernant la dette de Casino ?

Exactement, comme vous le précisez, c'est une procédure amiable qui a été ouverte à notre demande et qui va nous permettre de renégocier avec nos créanciers, nos emprunts et notre dette.

Redoutez-vous dans ce contexte, une vente de Casino ?

Aujourd'hui, nous, nous sommes concentrés à la fois sur cette cette conciliation qui est ouverte et les projets qui sont autour de cette conciliation, qui sont des vrais projets qui vont nous aider à aller de l'avant. Je fais référence ici aux deux projets annoncés, que ce soit avec Intermarché, mais aussi le projet qui est toujours en cours avec Teract. Et puis tout ce que nous, on relance à notre niveau également, au niveau des enseignes. Et donc là, je fais référence à la relance de la politique commerciale que l'on a initiée depuis plusieurs mois maintenant.

Comprenez-vous l'inquiétude d'une partie des salariés de Casino ?

Je comprends ces interrogations et sur ce sujet, sachez que je mets énormément de proximité avec l'ensemble de mes équipes. On est dans des échanges très réguliers. Hier, j'ai réuni plus de 300 collaborateurs au niveau du siège pour écouter et répondre à l'ensemble de leurs questions. Il y avait trois objectifs à cette réunion : répondre à ces interrogations, justement. La deuxième, c'est de m'assurer qu'ils étaient dans l'action et pas justement dans l'attente de tout ce qui pouvait se passer au niveau du groupe. Et le troisième objectif, c'était de bien m'assurer qu'ils pouvaient avoir confiance sur le fait qu'on allait tout faire aussi pour préserver l'emploi.

Casino s'est lancé parmi les derniers dans des opérations anti-inflation, pourquoi avoir attendu ?

Non, nous ne nous sommes pas lancé en dernier sur ce sujet. Dès l'année dernière, nous avons fait beaucoup pour l'inflation et pour le pouvoir d'achat de nos clients. Je peux vous citer quatre sujets sur lesquels nous avons été très présents : le développement de l'abonnement où nous proposons à l'ensemble de nos clients une remise de 10 % sur l'ensemble de leurs courses. Le deuxième point, c'est que nous avons renforcé la présence massive des produits Leader Price au sein de nos magasins, donc là, de la même façon c'est une occasion pour nous de leur proposer des produits à petit prix.

Est-ce essentiel aujourd'hui d'être présent sur le hard-discount ?

C'est essentiel de pouvoir proposer une offre à nos clients à petits prix. En effet, et c'est quelque chose qui est recherché et le fait d'avoir cette marque Leader Price, c'est une vraie différenciation par rapport à notre concurrent, Donc c'est un plus pour pour nos clients.

Votre panier anti-inflation, ce sont 500 produits à moins de 1 euro; comment arrivez à ces prix-là, devez-vous beaucoup rogner sur vos marges ?

C'est en effet, faire des efforts sur les marges. Mais c'est des produits aussi que nous avions déjà dans notre offre, que nous nous attachons à mettre en avant pour nos consommateurs, pour qu'ils les trouvent aussi plus facilement en faisant leurs courses. Et avoir 500 produits, c'est aussi une vraie différenciation par rapport à nos concurrents.

Selon les spécialistes de la grande distribution ces opérations vous ont permis d'aligner les prix de Casino sur ceux des ses concurrents, ne pouvez-vous pas aller au-delà; y a-t-il une question d'image en jeu aussi ?

Sur la partie prix, nous avons fait un effort considérable, un vrai repositionnement en baissant plus de 10.000 à 20.000 produits du quotidien pour nos clients. Donc c'est un véritable repositionnement tarifaire que nous avons opéré et ça nous positionne aujourd'hui complètement dans les prix de marché.

Et pouvez-vous aller plus loin ?

On est aujourd'hui dans des prix de marché, donc on n'a pas vocation à aller plus loin que les prix de marché proposés. Et la différence, comment on va la faire par rapport aux autres enseignes ? On la fait à la fois avec nos produits de marques distributeurs qui sont des produits de qualité et sur lesquels on propose aussi des opérations commerciales avec des remises additionnelles si les clients achètent plusieurs produits de façon simultanée, les produits de marque Leader Price, tels que je vous le disais, qui nous permettent aussi de nous différencier, et puis encore quelques petites opérations commerciales pour maintenir l'attractivité de nos de nos produits.

Une dernière question, concernant votre partenaire sportif historique, l'AS Saint-Étienne, qui joue son dernier match de la saison ce soir, serez-vous présente au stade Geoffroy-Guichard ?

Je ne serai pas présente ce soir. Par contre, comptez sur sur moi pour les supporter derrière mon écran. Nous sommes le partenaire historique de l'AS Saint-Étienne et très fier de les accompagner. Je suis certaine qu'ils vont très vite remonter à un niveau d'élite. Et puis d'ailleurs, les filles ont montré l'exemple en terminant championnes de deuxième division.