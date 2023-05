Casino : une procédure de conciliation autour de la dette du groupe stéphanois est ouverte

Une procédure de conciliation autour de la dette de Casino est désormais ouverte. L'enseigne de grande distribution stéphanoise confirme ce vendredi par communiqué ce qui, depuis le début de la semaine, apparaissait comme une forte probabilité selon la presse économique.

ⓘ Publicité

La procédure de conciliation, procédure amiable, est lancée pour quatre mois sous l'égide du tribunal de commerce de Paris. Le groupe Casino espère dans ce délai conclure un accord sur une éventuelle restructuration de sa dette, qui s'élevait à 6,4 milliards d'euros à la fin de l'année 2022 (dont 4,5 millions sur son activité en France).

La cotation du titre Casino en Bourse reprend par ailleurs ce vendredi ; elle avait été suspendue mardi à la demande du groupe.

Une centaine de magasins cédés à Intermarché

Casino annonce aussi ce vendredi matin qu'il va céder un certain nombre de ses magasins à Intermarché. Le groupe ne donne pas le nombre de magasins concernés (plus d'une centaine selon l'Agence France Presse, 180 selon le syndicat CFDT chez Casino), il indique toutefois que ces magasins (hypermarchés, supermarchés et enseignes de proximité) pèsent 1,15 million de chiffre d'affaires TTC au total et que les premières cessions auront lieu d'ici la fin de l'année.

Le groupe précise que cet accord avec Intermarché n'aura pas "d’impact majeur et aucune conséquence sociale sur les sièges des enseignes du groupe Casino situés à Saint-Etienne ou en région parisienne".

Le distributeur ajoute que cet accord est "compatible avec les discussions actuellement en cours avec Teract sur le projet industriel initié il y a quelques mois, ainsi qu'avec toutes opérations capitalistiques complémentaires de nature à renforcer les fonds propres du Groupe Casino".

"Tout cela ne fait que confirmer les fortes inquiétudes que nous soulevons depuis des mois", écrivent les représentants CFDT de Casino dans un communiqué. Après l'assemblée générale des actionnaires de Casino le 10 mai, la secrétaire générale CFDT commerce et services dans la Loire, elle-même salariée de Casino, n'hésitait pas à comparer la situation de son entreprise avec celle de Manufrance dans les années 1980, juste avant sa liquidation.

(avec AFP)