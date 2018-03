Depuis le 12 mars, tous les abonnés Orange n'ont plus accès au réseau, suite à un orage. Le Maire et ses administrés perdent patience.

Castets, France

"Pour jouer à CandyCrush, ce n'est pas grave si on n'a plus de portable... mais il ne s'agit pas que de ça !" Malgré ce trait d'humour, Philippe Mouhel est agacé. Depuis le 12 mars, le réseau Orange ne passe plus dans le bourg.

Pharmacien, médecin, taxi... injoignables

En cause : un orage. Le 12 mars dernier, la foudre a touché une antenne relais radio mobile et les équipements sont très endommagés selon Orange, dont les équipes sont à pied d'oeuvre pour rétablir l'accès des abonnés. L'entreprise a fait des gestes commerciaux à destination des clients, mais pour certains, le problème dépasse celui de la facture de téléphonie mobile.

Frank est le seul taxi de Castets. C'est lui qui achemine les quelques 1 800 âmes de la commune. Surtout, il intervient en assistance : "Je travaille avec les plateformes d'assistance, en cas de panne ou d'accident, quand il faut aller récupérer des personnes. Tout ne passe donc que par mes deux portables. Aucun des deux ne fonctionnent."

En 10 jours, Frank n'a pas reçu le moindre coup de fil, alors que la fréquence habituelle est de cinq - six courses par semaine, au minimum. "L'impact sur mon chiffre d'affaire est important."

Un souci pour la ville

La situation est tout aussi pénible pour le médecin de Castets, l'infirmier et le pharmacien. "Nous ne pouvons pas répondre aux urgences correctement, explique Florent Tiphaine, le pharmacien. Les appels ne passent pas ou ils coupent. On est obligé de faire basculer les appels sur la ligne fixe. C'est une organisation plus complexe."

Pour le maire, Philippe Mouhel, Orange aurait du rétablir la situation plus rapidement : "nous sommes en zone Seveso [activités industrielles présentant des risques technologiques majeurs, ndlr], la régie de l'eau utilise aussi des mobiles Orange... c'est très problématique. Orange nous annonçait un retour à la normale le 20 mars. Finalement, j'ai reçu un email me disant que ce ne sera pas avant le 12 avril."

Retour à la normale

Contacté, Orange a finalement de bonnes nouvelles : les portables pourront être de nouveau utilisés pour passer des appels au plus tard ce mercredi 28 mars. Il faudra patienter au moins jusqu'à la fin de la semaine pour récupérer la 3G et la 4G.

La date du 12 avril aurait été communiquée parce qu'il fallait commander du matériel, qui serait finalement arrivé plus tôt. Nos équipes, affirme Orange, sont sur le terrain et le retour à la normale est imminent.