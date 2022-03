Castillon-la-Bataille première ville de Gironde labellisée "Territoire zéro chômeur de longue durée"

"La ténacité paye". La réaction de Jacques Breillat, le maire de Castillon-la-Bataille, à l'entrée de sa commune dans l'expérimentation "Territoire Zéro Chômeur de longue durée". La deuxième tentative aura donc été la bonne, avec 50 nouveaux territoires sélectionnés au total, contre 10 la première fois en 2017.

Le chômage atteint 27% à Castillon-la-Bataille. Et sur 3200 habitants, 400 sont demandeurs d'emplois de longue durée. 170 se sont portés volontaires pour entrer dans le dispositif qui vise à remettre le pied à l'étrier de personnes très éloignées de l'emploi, en mobilisant tous les acteurs d'une zone. Il s'agit de créer des CDI dans des entreprises de l’économie sociale et solidaire (des activités non couvertes par le secteur privé des bassins d’emploi concernés).

L’association Casti’Lab sera conventionnée "Entreprise à But d’Emploi" en juin. Elle recrutera ses futurs salariés dans la foulée pour faire de la conciergerie, du mobilier en palettes, de la pâtisserie américaine, des bijoux en origami, etc... Installation prévue au cœur de la commune, sur l’esplanade Marcel Jouanno, dans l’ancien Trésor Public. Une annexe est également prévue dans l’ancienne école des filles rue Paul Bert.