A Castillon, la bataille se fait aussi pour l'emploi

Le plus grand spectacle vivant de Nouvelle-Aquitaine joue la carte de l'emploi local. Cette saison, il a accueilli quatre jeunes en service civique, loin du milieu de l'emploi. Une bonne nouvelle, dans une zone géographique très défavorisée.

Orphée, Giovanni, Alicia et Emma n'avait jamais travaillé plus de quelques mois consécutifs. Mais, depuis février, ils sont employés quatre jours par semaine pour préparer la bataille de Castillon. Ces quatre jeunes, entre 19 et 22 ans sont les petites mains, qui permettent aux acteurs et au public de profiter du spectacle retraçant la bataille qui mit fin à la Guerre de Cent Ans en 1453.

Si Emma effectue un travail administratif, ces trois camarades sont présents sur le site. Ils effectuent beaucoup de travaux de nettoyage, surtout le lundi, après le départ du public, mais ils s'occupent aussi de la couture des costumes, de la mise en place des animations. Sélectionnés par l'association bordelaise Unis Cité, ils ont été choisi en raison de leur profil éloigné du milieu du travail, "ni en emploi, ni en formation". Si le rythme de travail, a pu être difficile à prendre au début, les jeunes et leurs encadrants s'accordent à dire que la progression est très largement visible.

Un arrondissement particulièrement touché par le chômage

Un travail d'autant plus important que ces jeunes sont originaires du Libournais. Giovanni, originaire de Castillon, l'explique "La bataille de Castillon, je l'avais vue deux fois dans le public. C'est une fierté de se dire qu'elle existe, un peu, grâce à moi". En 2017, l’arrondissement de Libourne comptait près de 16% de chômage, très au-dessus de la moyenne nationale. Pour le maire de Belvès-de-Castillon, Daniel Fénelon, il est logique que le spectacle joue également un rôle de leader contre le chômage.

La saison de la bataille de Castillon s'achève les 17, 18 et 19 août pour les trois dernières dates .