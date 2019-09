Castillon-la-Bataille veut devenir un territoire zéro chômage

Depuis trois ans et la création du dispositif "territoires zéro chômage de longue durée", Castillon-la-Bataille prépare sa candidature pour rejoindre l'expérience.

Castillon-la-Bataille, France

Cet automne, l'Assemblée nationale va débattre un projet de loi visant à étendre le dispositif "territoires zéro chômeurs de longue durée", lancé en 2016 par l'association ATD Quart Monde, à 50 nouveaux territoires.

Actuellement, dix territoires en France font partie du dispositif. En 2016, Castillon-la-Bataille avait été l'une des premières communes à candidater pour expérimenter le dispositif mais elle n'avait pas été retenue.

Pourtant, la commune fait partie des plus pauvres de la région Nouvelle-Aquitaine. Parmi les 3 200 habitants, beaucoup sont sans emploi. Dans la commune, le taux de chômage atteint 27% et 25% de la population touche le RSA.

Convaincue que son profil correspond à l'expérience, Castillon-la-Bataille prépare depuis trois ans sa candidature pour le prochain élargissement du dispositif.

La commune a commencé par étudier les compétences de ses 254 chômeurs de longue durée, puis elle a mené une enquête auprès des habitants et des entreprises qui a permis de révélé quels types d'emplois manquent à Castillon.

On a repéré des activités qui peuvent être mises en place autour de la mobilité, de l'environnement, du recyclage, du numérique ou de l'entretien des espaces verts." - Jacques Breillat, le maire de la commune.

Embaucher des chômeurs en CDI

Si Castillon rentre dans le dispositif "territoires zéro chômeurs", la commune profitera d'une aide de l'Etat à hauteur de 17 000 euros par an et par emploi créé. Cette somme servira à créer une EBE, c'est-à-dire une entreprise à but d'emploi, dans laquelle les chômeurs de longue durée seront embauchés en CDI.

Nelly habite à Castillon-la-Bataille, elle est au chômage depuis deux ans suite à des problèmes de santé. Avec ce dispositif, elle aimerait reprendre une activité dans la finance. "Je participe déjà bénévolement dans des associations aux recherches de financements et j'espère que je pourrais apporter cette contribution dans le cadre de l'entreprise à but d'emploi", confie Nelly.

Le projet est soutenu par plusieurs députés de Gironde dont Valérie Hammerer, Catherine Fabre et Florent Boudié. Cet automne, ils défendront le projet de loi permettant l'élargissement du dispositif à de nouveaux territoires, dont Castillon-la-Bataille espère cette fois faire partie.