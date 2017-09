Caterpillar va fermer son site près d'Arras, 67 emplois supprimés

Le groupe américain Caterpillar annonce ce vendredi qu'il va fermer deux de ses sites de production notamment celui de Monchy-le-Preux dans le Pas-de-Calais. Tous les emplois vont être supprimés.

L'annonce est tombée ce vendredi. Dans un communiqué, Caterpillar annonce son intention de fermer deux de ses sites : celui de Monchy-le-Preux près d'Arras et celui de Dyersburg dans le Tennessee aux Etats-Unis.

Tous les emplois supprimés

Tous les postes vont être supprimés à Monchy-le-Preux soit 67 emplois. Des postes à la fois en production et dans l'administratif. Caterpillar précise que "les employés des deux sites concernés recevront des indemnités de départ de la part de l'entreprise et bénéficieront de services de réinsertion professionnelle de la part d'agences [...] pour faire en sorte qu'ils soient soutenus durant cette transition".

Caterpillar est installée à Monchy-le-Preux depuis 19 ans, l'usine assemble des transmissions utilisées dans des engins de construction et des machines minières.

Fermeture au plus tard fin 2018

Toujours dans son communiqué, Caterpillar précise le calendrier " ces changements devraient commencer au quatrième trimestre 2017 pour s'achever vers la fin de 2018". Les activités effectuées sur ces deux sites "seraient regroupées sur d'autres site Caterpillar" annonce le groupe.

Pour être plus "concurrentielle"

C'est pour être plus "concurrentielle" que le groupe industriel américain dit vouloir fermer ces deux sites "ce changement permettrait à l'entreprise d'être plus concurrentielle sur le plan des coûts pour ces composants, d'améliorer les temps de réaction, de réduire les sufaces de production excédentaires et de mieux utiliser ses outils industriels".