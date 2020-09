Catherine Adani-Dorangeon, consultante en management positif, oui ça existe !

Catherine Adani-Dorangeon est accréditée en management positif, une autre voie qui répond à des attentes de plus en plus nombreuses surtout en cette période complexe.

Catherine Adani Dorangeaon est consultante agrée de management positif dans la région. Quel est ce métier, pour quoi, pour qui ? Le Management POSITIF® (Bruno Bortolotti) est une approche inspirée de l’éducation et de la Psychologie Positive® (Martin Seligman). C’est une démarche mettant en avant 5 principes :

la bienveillance et l’exigence,

la reconnaissance et l’encouragement,

la confiance (en soi, en l’autre, en l’organisation)

l’implication et l’engagement,

le sentiment d’appartenance.

Le management positif intéresse de plus en plus en raison de la lourde crise sanitaire que connait notamment le pays. Il séduit aussi les directions des ressources humaines des sociétés. Les grandes certes mais aussi les moyennes et les plus petites. Un réseau national du Management existe en France avec, donc, un point d’appui régional.