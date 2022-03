Pouvoir d'achat : "Je fais attention à tout", témoigne une retraitée picarde qui vit avec 860 euros par mois

France Bleu et France 3 Picardie organisent une journée spéciale sur le pouvoir d'achat ce jeudi, à l'approche de l'élection présidentielle. Certains retraités picards, comme Catherine Thierry, vivent en-dessous du seuil de pauvreté.

860 euros par mois. C'est ce que perçoit Catherine Thierry, ouvrière textile à la retraite depuis 18 ans. Comme près d'un retraité sur dix, cette habitante de Flixecourt dans la Somme, âgée de 83 ans, vit donc en-dessous du seuil de pauvreté.

"Il faut faire attention à tout", explique-t-elle. "Je suis très économe, comme j'ai grandi dans une famille nombreuse, avec 8 frères et soeurs, et que nous n'avions pas de sous." Ses économies, Catherine Thierry les réalise donc dès qu'elle le peut : "Quand je fais mes courses, s'il y a quelques bananes qui sont en promotion, je les prends. Si la viande est en promotion parce qu'il faut qu'elle soit vendue avant telle date, j'en prends ... Je ne me prive pas, mais je fais attention", souligne-t-elle.

La chasse aux économies

Et dans sa maison, Catherine Thierry prend soin de ne pas gaspiller d'énergie. "Le chauffage, je ne le laisse jamais chaud, entre 18 et 19°C". Quant à l'eau, elle a trouvé une astuce pour l'économiser : "L'eau de la vaisselle, je m'en sers pour mes toilettes. Je mets l'eau de rinçage de vaisselle, qui est propre, dans un pot. Et quand je vais aux toilettes, au lieu de tirer la chasse, j'y mets l'eau de mon pot", raconte cette Samarienne. Une technique qui lui a permis de diviser sa facture d'eau par deux.

C'est aussi grâce à son loyer que la retraitée picarde parvient à ne pas être dans le rouge à la fin du mois. "Je suis locataire d'une association, et je ne paie pas cher du tout : 130 euros environ. C'est ce qui me sauve", souligne-t-elle. Catherine Thierry peut donc "de temps en temps" s'offrir "un livre. Sur un sujet religieux, souvent, j'aime bien ça".

Le chauffage, je ne laisse jamais chaud, entre 18 et 19°C

Si elle explique "avoir trouvé un équilibre" dans ses dépenses malgré sa petite retraite, Catherine Thierry s'interroge sur les conséquences de la hausse des prix de l'énergie. "J'attends de recevoir ma facture, pour voir ce que ça donne", dit-elle, craignant de "devoir demander un coup de pouce. Je n'aimerais pas ça."

Selon elle, améliorer le pouvoir d'achat des retraités et de l'ensemble de la population pourrait passer par "un minimum" de revenu "pour tout le monde. Je pense que ce serait bien." Si elle n'ira pas défiler ce 17 mars à Amiens à 14h, où plusieurs syndicats appellent à participer à une mobilisation nationale pour le pouvoir d'achat, cette membre de la CFDT Retraités soutiendra le mouvement à distance.