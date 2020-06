Cathie Delvallée : "Les commerces ont bien repris"

Les commerçants de Châteauroux retrouvent le sourire avec le déconfinement selon Cathie Delvallée, présidente des Boutiques de Châteauroux, l'association des commerçants de la ville. Après l'angoisse du confinement et la perte sèche de chiffre d’affaires pendant 2 mois et demi, les retours des premiers jours de réouverture sont plutôt positifs. "La première semaine a été très bonne on voyait que les gens avaient envie de dépenser et ça leur faisait très plaisir". Rassurante aussi la décision annoncée par le gouvernement de repousser la date des Soldes d'été au 15 juillet "Nous avons eu 2 mois d'arrêt, nous venions à peine de recevoir les collections que nous avons du fermer, des soldes trop tôt auraient fait fondre notre marge".

Aides gouvernementales et locales

Pour Cathie Delvallée l'action de l'Etat a été décisive mais la présidente remercie également l'action de la mairie de Châteauroux telles que les primes aux employés de mairie en bons d'achat. 80.000 euros injectés dans l'économie locale "On a apprécié ce geste" assure-t-elle en soulignant aussi la distributuion de 30.000 heures de stationnement gratuites que les commerçants peuvent distribuer à leur clientèle.